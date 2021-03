Verissimo, backstage: gelo siderale tra Zorzi e Salemi, cosa è accaduto

Dalla grande amicizia al grande gelo è un attimo: protagonisti Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. I due influencer, freschi dell’esperienza televisiva al Grande Fratello Vip, sarebbero ai ferri cortissimi. Anche lontano dai riflettori, infatti, sembra che il legame amichevole tra il milanese e l’italo-persiana sia ai minimi storici. Casomai ci sia mai stata siffatta profonda amicizia. Eh sì, perché, a onor del vero, il tanto sbandierato rapporto speciale lo ha sostenuto soltanto Giulia. Nel reality Tommy, sul tema, era stato glaciale, raccontando che tutta la sintonia ‘sponsorizzata’ dalla Salemi non c’è mai stata. Alla luce di tutto ciò, pare che nel backstage di Verissimo si sia consumato un altro episodio di gelo siderale tra i due giovanotti.

La scorsa settimana la Salemi e Zorzi si sono rivisti nel dietro le quinte del programma condotto da Silvia Toffanin. L’incontro è servito ad appianare le incomprensioni? Pare proprio di no. Anzi sarebbe accaduto tutto il contrario. A raccontarlo è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta che durante la trasmissione Ogni Mattina (in onda su Tv8) ha narrato un curioso retroscena che si sarebbe svolto a riflettori spenti.

A confermare la loro lontananza è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta che ad Ogni Mattina ha raccontato un aneddoto relativo all’ultima puntata di Verissimo, trasmessa sabato 6 marzo ma registrata nei giorni precedenti. “Giulia ha tentato di salutare Zorzi e lui si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale, non ne vuole proprio sapere. Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero”, il sussurro del giornalista specializzato in temi ‘rosa’.

Zorzi e Giulia Salemi dopo il Grande Fratello Vip

Notizia dell’ultima ora: Zorzi potrebbe essere stato arruolato da Maria De Filippi. Alcune indiscrezioni sussurrano che la conduttrice pavese gli abbia cucito addosso un ruolo in vista del serale di Amici. Si attendono conferme o smentite sul retroscena. Giulia invece si continua a professare innamoratissima di Pierpaolo Pretelli, con il quale ha allacciato una love story all’interno della Casa più spiata d’Italia. Sulla relazione il pubblico si è letteralmente spaccato: c’è chi assicura che si tratta di amore vero e chi invece è certo che si tratta di un amore da copertina. Il tempo darà tutte le risposte…