Todaro spiega perché ha pianto a Ballando con le Stelle dopo il valzer

Il ritorno a Ballando con le Stelle dopo l’operazione di appendicite è stato ricco di emozioni per Raimondo Todaro. Il ballerino siciliano e la sua allieva Elisa Isoardi hanno lasciato il segno con il loro valzer ricco di pathos, intesa e sensualità. Dopo la performance l’ex marito di Francesca Tocca è scoppiato a piangere, commuovendo pure la Isoardi, con la quale ha instaurato fin da subito un certo feeling. Ospite in collegamento a Domenica In Todaro ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a piangere dopo l’esibizione. Raimondo ha ammesso che le sue erano lacrime di liberazione perché era riuscito a tornare in pista dopo tanti giorni difficili. Il suo intervento di appendicite non è stato banale ma ricco di complicazioni. Lacrime anche di paura perché, a detta di Raimondo, il 33enne era dispiaciuto per il percorso di Elisa, che poteva sicuramente fare di più con un altro maestro.

Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro torna in pista dopo l’operazione

A Mara Venier Raimondo Todaro ha assicurato che da lunedì tornerà ad impegnarsi come si deve in sala da ballo. Nonostante i medici abbiano consigliato almeno un mese di riposo dopo l’intervento di appendicite il ballerino è sicuro di quello che fa e del suo corpo. Massima fiducia da parte di Elisa Isoardi che la scorsa settimana ha preferito ballare da sola anziché sostituire con un altro ballerino il suo Raimondo. Il feeling tra i due sta crescendo sempre più anche se per il momento sembra prematuro parlare di una vera e propria storia d’amore. L’ex volto de La prova del cuoco non ha però escluso nulla: in futuro, magari dopo la fine della trasmissione, potrebbe davvero nascere una relazione con il suo maestro.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme per davvero?

Da settimane si parla di un presunto flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Entrambi hanno negato un coinvolgimento amoroso ma l’ex Miss Cinema non ha escluso niente per il futuro. Del resto Elisa è single da tempo: dopo la chiacchierata liaison con Matteo Salvini ha avuto una relazione con il produttore Alessandro. Raimondo si è invece separato dalla collega Francesca Tocca, professionista di Amici, un anno fa.