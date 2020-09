Isoardi e il feeling sentimentale con Todaro: “Non escludo nulla a priori”

Elisa Isoardi torna a parlare del feeling sentimentale con Raimondo Todaro. I due sono grandi protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Sebbene il programma sia già iniziato, il ballerino dovrebbe tornare in pista solo il prossimo sabato. Il motivo? Todaro ha dovuto subire un intervento nei giorni passati, che non gli ha permesso di iniziare questa nuova avventura a fianco della Isoardi. Ma fortunatamente già dalla prossima puntata il pubblico potrà finalmente vedere Elisa e Todaro insieme. Nei mesi scorsi, sono diversi i gossip che hanno visto questa coppia del programma protagonista. In particolare, in molti sono pronti a scommettere che tra loro è nato un sentimento oppure nascerà nel tempo. A parlarne oggi, ci pensa proprio la Isoardi, in una nuova intervista su Chi. Viene fatto notare alla conduttrice che è evidente la sintonia che c’è tra lei e Todaro, tanto che qualcuno crede che sia nato un amore. Elisa ci tiene a precisare, però, che tutto ciò che è accaduto, fino a ora, con Raimondo riguarda solo ed esclusivamente il loro percorso nel programma della Carlucci.

Elisa Isoardi sul rapporto con Raimondo Todaro: la conduttrice si sbilancia e fa delle precisazioni

La Isoardi chiarisce la sua attuale situazione con Todaro. Semplicemente la conduttrice smentisce di avere una love story con il ballerino. La concorrente di Ballando con le Stelle precisa che Raimondo è un insegnante “serio, responsabile e rispettoso”. La stessa cosa vale per Elisa nel ruolo di allieva. Ed ecco che confessa: “Poi non escludo a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”. Dunque, la Isoardi non esclude che tra loro possa nascere una storia d’amore, ma ciò potrebbe accadere solo dopo la fine della sua esperienza nel programma Rai. Pare ormai certo che la Isoardi e Todaro non abbiano alcuna intenzione di mischiare la vita privata con il loro lavoro in trasmissione. Nel corso della prima puntata di questa nuova edizione, Elisa è stata costretta a esibirsi da sola!

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle: il ballerino pronto a tornare in pista

Non è iniziato nel migliore dei modi il percorso di Elisa e Raimondo a Ballando con le Stelle. A causa di un intervento, il ballerino non ha potuto affiancare, durante l’esibizione, la Isoardi. Quest’ultima è riuscita comunque a ottenere un buon risultato! Ora, come Milly Carlucci ha annunciato, Todaro è pronto a tornare in pista. La conduttrice ha fatto sapere al pubblico Rai che, già dal prossimo sabato, Raimondo farà il suo ritorno nel programma per ballare a fianco di Elisa!