Raimondo Todaro torna a ballare: lacrime dopo il valzer con Elisa Isoardi

Raimondo Todaro è tornato a Ballando con le Stelle dopo l’operazione di appendicite di qualche giorno fa. Il ballerino siciliano ha affiancato di nuovo Elisa Isoardi in un sensuale valzer. Nonostante il recente intervento – che non è stato per niente semplice e ha avuto più di qualche complicazione – Todaro è riuscito ad accennare qualche passo. Una coreografia furba – come l’ha bollata la giurata Selvaggia Lucarelli – dove a muoversi di più, per evidenti ragioni, è stata l’ex conduttrice de La prova del cuoco. Nonostante i limiti post operatori di Todaro, Raimondo ed Elisa hanno regalato una performance intensa ed emozionante. È innegabile che il feeling tra i due è assai forte e sta crescendo giorno dopo giorno, tra la sala prove e la diretta del sabato sera. Subito dopo il valzer Todaro si è emozionato: forse neppure il diretto interessato credeva di poter riuscire a spingersi così tanto sulla pista di ballo dopo i giorni difficili del ricovero.

Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro operato di appendicite

Raimondo Todaro è stato di recente operato di appendicite. Un’operazione non facile, durata più del previsto e con diverse complicazioni. Guillermo Mariotto aveva addirittura ipotizzato un addio del ballerino a Ballando con le Stelle ma il siciliano ha fatto il possibile per ritornare accanto a Elisa Isoardi. A Storie Italiane Raimondo aveva già annunciato una performance ricca di limiti con la presentatrice Rai. In questi giorni Todaro è alla prese con una grande stanchezza – dovuta al post intervento – che non gli permette di fare grandi movimenti. I medici hanno detto a Raimondo di stare a riposo per circa un mese ma l’ex marito di Francesca Tocca non vuole arrendersi e vuole andare avanti col suo percorso televisivo insieme alla Isoardi.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme per davvero?

Da settimane si parla di un presunto flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Entrambi hanno negato un coinvolgimento amoroso ma l’ex Miss Cinema non ha escluso niente per il futuro. Del resto Elisa è single da tempo: dopo la chiacchierata liaison con Matteo Salvini ha avuto una relazione con il produttore Alessandro. Raimondo si è invece separato dalla collega Francesca Tocca, professionista di Amici, un anno fa.