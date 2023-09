Todaro e Tocca, non è finita? Lui cambia le carte in tavola

C’è amore nell’aria, almeno tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Questa estate si è spesso parlato di una loro crisi e addirittura anche di rottura. Molte indiscrezioni avevano ormai portato a pensare che la loro storia d’amore fosse giunta definitivamente al capolinea. Invece sembra proprio che i due ballerini non abbiano alcuna intenzione di separarsi. Ciò si percepisce dall’ultimo gesto social del professore di latino americano di Amici di Maria De Filippi.

In queste ore, Francesca ha condiviso sul suo ufficiale profilo Instagram un selfie. Ebbene sotto il post è possibile notare un bel cuore rosso di Todaro! Il commento del ballerino non passa inosservato, in quanto proprio in queste settimane si è parlato di rottura definitiva. C’è chi gli consiglia, a questo punto, di non lasciarsela scappare per nessun motivo. La situazione, dunque, sembra essere tornata stabile.

Non si sa effettivamente se ci sia stata questa crisi o se si siano lasciati per poi tornare nuovamente insieme. Il dubbio c’è perché Raimondo e Francesca non hanno più parlato pubblicamente della loro situazione sentimentale. Hanno preferito restare in silenzio, mentre le indiscrezioni si facevano sempre più forti. Ora quel cuore rosso per la foto della Tocca condiviso da Todaro rivela che al momento c’è il sereno tra loro.

Probabilmente non uscirà mai fuori la verità legata a questa estate e soprattutto alla lite che sarebbe avvenuta tra loro in un locale in Sardegna. Non solo, proprio nei giorni scorsi, è spuntata fuori una segnalazione non piacevole su Raimondo, che è stato definito “provolone”.

Amici 23: Raimondo Todaro e la cattedra dei professori

Ciò che sembra certo è che oggi Todaro e Tocca sono una coppia. Probabile che la conferma arriverà con l’inizio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Mentre Francesca dovrebbe essere presente nel corpo di ballo dei ballerini professionisti, Raimondo pare sia stato confermato come professore di ballo, insieme ad Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.

Nei mesi scorsi si parlava dell’uscita di scena di Todaro, tanto che si era aperta l’ipotesi che potesse tornare da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Invece, sembra proprio che il percorso di insegnante nella Scuola di Canale 5 sia ancora in corso per il ballerino di latino americano. L’uscita di scena c’è per Arisa, la quale ha ormai lasciato il programma di Maria De Filippi.

Al posto della cantante ci sarà Anna Pettinelli, la quale torna ufficialmente a vestire i panni di insegnante di canto, a fianco di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.