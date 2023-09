Raimondo Todaro “provolone”: la segnalazione sul prof di Amici

Mentre si parla della sua rottura con Francesca Tocca, ecco che su Raimondo Todaro arriva una particolare segnalazione. Un utente sui social network segnala di aver incontrato il professore di Amici di Maria De Filippi in Sicilia, dove avrebbe tenuto un atteggiamento che pare abbia attirato l’attenzione. Tale indiscrezione va comunque presa con le pinze, in quanto non ci sono prove effettive che possono confermare tutto. In ogni caso, Deianira Marzano condivide con i suoi seguaci la segnalazione:

“Ti segnalo ieri Raimondo che faceva il provolone con diverse ragazze a Palermo”, questo ciò che un utente su Instagram riporta all’esperta di gossip. Tale segnalazione è affiancata d’immagine che ritrae Raimondo mentre si fa scattare con un fan una foto. Di sicuro questa nuova indiscrezione può rappresentare una conferma per le voci che vedono Todaro e Francesca Tocca in crisi o addirittura separati. In queste settimane, più volte, sono spuntati fuori dei gossip che parlano della fine della loro storia d’amore.

Sempre Deianira Marzano aveva riportato la segnalazione che vedeva la coppia litigare all’interno di un ristorante in Sardegna. Da quel momento, le voci si sono sempre fatte più insistenti, soprattutto di fronte alle varie frecciatine condivise sui social network. Pare che Raimondo e Francesca abbiano anche lasciato la Sardegna separati.

A distanza di giorni, pare che la situazione sia sempre la stessa. Entrambi i ballerini non ne hanno parlato ufficialmente, ma ormai sembra chiaro a tutti che sia in corso una brutta crisi. Si potrà scoprire la verità quando inizierà Amici di Maria De Filippi, con l’edizione 2023/2024.

Per quanto riguarda la presenza di Tocca nel corpo di ballo dei professionisti non si sa ancora nulla, ma molto probabilmente sarà riconfermata come accade da anni. Ormai da molto tempo Francesca rappresenta un volto del talent show di Canale 5, nel campo del ballo latino americano. Invece, si è parlato spesso della presenza di Raimondo dietro la famosa cattedra del programma di Maria.

Si vociferava che in questa edizione Todaro sarebbe stato sostituito da un altro professore di ballo. Nei giorni scorsi, è diventata certa la presenza di Raimondo tra i professori di danza. Dunque, sembra proprio che tra i vari cambiamenti non ci sia quello legato al ballerino, che continuerà a guidare gli allievi nella Scuola di Maria De Filippi.