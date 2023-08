Todaro e Francesca Tocca, l’ora più buia: retroscena e distanze

Si fanno sempre più insistenti le voci riguarda una presunta nuova crisi o separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Tutto è iniziato poche settimane fa, quando Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una sua seguace, che assicurava di aver visto la coppia litigare in un ristorante di Villasimius, in Sardegna. Da lì, è esploso il gossip, alimentato poi da alcune mosse social ambigue di entrambi, tra citazioni usate come frecciatine da parte di lei e storie dal carattere non propriamente allegro di lui. Come se non bastasse, l’esperta di gossip aveva ricevuto un’altra segnalazione, nella quale un utente affermava che i due si sarebbero lasciati. Difatti, dopo aver lasciato la Sardegna separatamente, il professore di Amici sarebbe scappato nella sua Sicilia da solo. Ebbene, a distanza di diversi giorni, come stanno realmente le cose tra di loro?

La situazione non sembra essere affatto migliorata, anzi. Stando a quanto condiviso sui social, i ballerini sarebbero ancora separati. Da una parte, l’ex volto di Ballando con le stelle ha pubblicato diverse storie direttamente da Gardaland, il parco divertimenti nella regione veneta. Insieme a lui, il fratello Salvatore e la nipotina. Nessuna traccia di Francesca Tocca, che, invece, sembrerebbe essere a Roma, dove vive (o viveva) insieme al marito. Insomma, la coppia sembra essere sempre più distante e sono tanti ormai gli indizi che porterebbero pensare a una crisi nera.

Ricordiamo che questa non sarebbe la prima crisi dei due. Era il 2020 e dopo tanti anni insieme e una figlia, Jasmine, nata nel 2013, Raimondo e Francesca decisero di lasciarsi. La loro separazione fece molto scalpore, dato che, nel frattempo, la Tocca iniziò una relazione con uno degli allievi di Amici 19, Valentin Dumitu. La frequentazione, però, ebbe vita molto breve e dopo poco tempo Todaro e la moglie tornarono insieme.

Dunque, tutto sembrava essere tornato alla normalità e i due si erano spesso mostrati molto complici durante le puntate del talent show di Canale 5, dove, nel frattempo, è finito per approdare anche Raimondo in qualità di professore. A questo punto, non resta che attendere per capire come si evolveranno le cose nel matrimonio dei ballerini e per scoprire se la crisi verrà definitivamente ufficializzata.