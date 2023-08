Amici 23, ora ci sono tutti i prof: Todaro resta e un clamoroso ritorno

Manca poco all’inizio della ventitreesima edizione di Amici, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nelle scorse settimane sono circolati molti rumor, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti di canto e di danza. In particolare, sembrava che Arisa e Raimondo Todaro non fossero poi così sicuri di ritornare in cattedra con l’inizio della nuova edizione. Recenti indiscrezioni avrebbero fatto maggiore chiarezza a riguardo, disegnando uno scenario diverso.

Amici 23, novità insegnante di canto: via Arisa, chi arriva al suo posto

Stando a quanto riportato da Dagospia, Amici 23 presenterà un importante cambiamento sul fronte insegnanti. Arisa avrebbe lasciato, facendo spazio al clamoroso ritorno della conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, già coinvolta, come insegnante di canto, nelle edizioni 19,20 e 21. Per la vincitrice di Sanremo 2014 si prospetterebbe un ingresso nella giuria di The Voice Kids, talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Nonostante le tante voci circolate dalla fine di Amici 22, Raimondo Todaro dovrebbe rimanere dov’è. L’ex maestro di Ballando con le Stelle, malgrado i rumor di una possibile sostituzione con Giuseppe Giofré, tornerebbe nel ruolo di insegnante di danza anche nella prossima edizione del talent di Canale 5. Dopo le tante voci che avevano parlato di un rapporto ormai logoro tra il ballerino e Maria De Filippi, sembra che Todaro potrà ancora dare il suo contributo al programma. Con la conferma di Raimondo e l’ingresso di Pettinelli, sono noti tutti i prof della prossima edizione. Appare scontata la permanenza di Cuccarini, Lo, Zerbi e Celentano.

Amici 23, i concorrenti: un ritorno dalla scorsa edizione?

La nuova edizione di Amici tornerà domenica 17 settembre, con il primo speciale. Lunedì 18 tornerà invece la striscia quotidiana. Nelle ultime settimane sono circolate voci anche sui possibili concorrenti della prossima edizione del talent. In particolare, sembra che Mezkal, già protagonista di un breve percorso nella scorsa edizione, possa tornare anche quest’anno. Il cantante era entrato ad Amici 22 quando i percorsi degli altri allievi erano già avviati. Il giovane non ebbe il tempo necessario per prepararsi al serale e fu il suo maestro, Rudy Zerbi, ad eliminarlo dalla squadra, dandogli però la possibilità di ripresentarsi ai casting di settembre.

Rimane da capire quali delle indiscrezioni sopra riportate possano effettivamente essere confermate. Ad ogni modo, presto si avranno risposte: la ventitreesima edizione di Amici è vicina.