Amici, prof e giudici: i posti vacanti, i nomi dei sostituti (rumors)

Uno dei punti fermi del palinsesto Mediaset, come dimostrato in occasione della presentazione del 4 luglio, è sicuramente Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. Il programma, che nella scorsa edizione ha visto trionfare Mattia Zenzola, sta per tornare e tante sono le novità vociferate di recente.

Amici 23, gli ultimi rumor: maestri, concorrenti e non solo

Stando a quanto riportato da Mondo Tv e Lorenzo Pugnaloni, i cambi più importanti potrebbero esserci tra i professori. Non verrebbero confermati Arisa e Raimondo Todaro, con diversi nomi accostati al talent Mediaset per sostituirli. Per quanto riguarda il canto, i papabili candidati sarebbero Anna Pettinelli ed Emma Marrone. Per la danza, invece, la soluzione più percorribile sarebbe quella interna di Giuseppe Giofré, che lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di giudice.

Novità anche sul fronte concorrenti. Ad Amici 23 potrebbe tornare il cantante Mezkal, che aveva partecipato alla scorsa edizione, venendo eliminato dal suo maestro Rudy Zerbi dopo 3 settimane. L’ex maestro gli aveva però dato la possibilità di ripresentarsi ai casting di settembre, in quanto entrato a ridosso del Serale. Si verificherebbe, quindi, una situazione simile a quella di Mattia Zenzola che, ritiratosi per infortunio ad Amici 21, ritornò l’anno successivo (trionfando).

Per quanto riguarda la data di inizio di Amici 23, sembra che la nuova edizione del talent di Maria De Filippi possa partire domenica 17 settembre, con il daytime che riprenderebbe da lunedì 18 settembre alle 16:10 su Canale 5. Le indiscrezioni fin qui trattate sono da prendere con le pinze, in quanto non ancora confermate. Non resta che attendere ufficialità sulla nuova edizione di Amici.

Amici 23: Giofrè al posto di Todaro?

Una recente indiscrezione, ad ogni modo, aveva già trattato il possibile addio di Raimondo Todaro, che verrebbe sostituito proprio da Giuseppe Giofrè. Nella scorsa edizione l’insegnante di ballo era stato coinvolto in una lite, mai mandata in onda, con Maria De Filippi. Sembra che la padrona di casa e il ballerino siano ai ferri corti e per questo potrebbe esserci la sostituzione sopra riportata. Trattasi, anche in questo caso, di voci che ancora non hanno trovato conferma.