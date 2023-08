Amici, prof: grandi manovre di Maria, chi sostituirà Todaro (rumor)

Giuseppe Giofrè ad Amici al posto di Raimondo Todaro? Questa la voce diffusasi negli ultimi giorni e condivisa anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Lo scorso anno, Todaro si è trovato coinvolto in una vera e propria lite con la padrona di casa, Maria De Filippi. Durante una puntata del serale, il professore di danze latino americane si era scagliato contro Rudy Zerbi per aver mandato al ballottaggio contro un suo allievo, Alessio, la cantante Angelina Mango. Angelina è sempre stata vista come una papabile vincitrice del talent e, per questo, Raimondo non considerava la sfida equa.

La polemica iniziata da Todaro, però, non era affatto piaciuta alla De Filippi, che gli aveva chiesto ironicamente: “Se pensi che Angelina sia già la vincitrice, perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?”. Ad ogni modo, la lite alla fine non è mai stata mandata in onda. Ma, nonostante la censura, sembrerebbe che il clima tra la conduttrice e il ballerino sia rimasto alquanto ostile. Dunque, Maria sarebbe sempre più convinta di sostituirlo e pare aver puntato uno dei suoi “pupilli”, ovvero il ballerino Giuseppe Giofrè, che nell’ultima edizione di Amici ha ricoperto il ruolo di giudice durante il Serale.

Giuseppe Giofrè prossimo prof di Amici?

C’è da dire che Giuseppe è molto legato a Maria, tanto da considerarla come una seconda mamma. Il danzatore, infatti, deve l’inizio della sua carriera proprio a lei e alla sua partecipazione al talent show nel 2011. Da lì, poi, Giofrè è riuscito a sbarcare in America e a ballare con pop star di livello mondiale, come Taylor Swift, Jennifer Lopez e Ariana Grande.

La carriera e la vita di Giuseppe è ormai in America, ma, in un’intervista a Vanity Fair ha confessato di tornare puntualmente in Italia solo per Maria, con la quale non escluderà mai un ritorno. Per questo, sentendo la proposta della presentatrice, è anche possibile che Giofrè possa accettare e decidere di rimanere in Italia per un periodo più lungo di tempo. Queste, però, rimangono solamente indiscrezioni e bisognerà aspettare settembre per scoprire chi saranno i prof ufficiali del programma.

Giuseppe Giofrè e il rifiuto a Ballando con le stelle

Una cosa, però, è certa: non ci sono possibilità di vedere Giuseppe Giofrè in Italia in un programma che non sia Amici. Secondo alcuni gossip, il ballerino sarebbe stato adocchiato in passato da Milly Carlucci, che lo avrebbe voluto nel cast di Ballando con le stelle. Tuttavia, il ballerino avrebbe rifiutato, proprio perché l’unico motivo che lo porta a tornare in Italia è proprio Amici di Maria De Filippi. D’altro canto, però, con l’uscita dal programma di Canale 5, si prospetta un possibile ritorno di Raimondo Todaro nello show della Carlucci, nel quale ha lavorato per tantissimi anni.