Raimondo Todaro e Maria De Filippi, a quanto pare, sarebbero arrivati ai ferri corti. L’indiscrezione (per il momento da prendere con le pinze) è apparsa nelle scorse ore sull’ultimo numero del magazine Nuovo, che ha parlato di vero e proprio “gelo” fra la conduttrice e il ballerino da un paio di anni entrato nella scuola in veste di docente.

Ma cosa avrebbe scatenato, a questo punto, le tensioni fra il maestro e Maria? Stando alle indiscrezioni sembra che tutto sia legato ad una serie di affermazioni fatte da Todaro nel corso del serale che avrebbero, a quanto pare, infastidito la conduttrice. Nel pezzo di Nuovo viene segnalato in modo particolare un malumore, da riferirsi alla puntata andata in onda su Canale 5 sabato 8 aprile. Lo scontro con Maria De Filippi, forse proprio perché troppo diretto, sarebbe però stato tagliato ad hoc dalla puntata finale in fase di montaggio.

Non ci sono, per il resto, ulteriori dettagli riguardo alla vicenda. Almeno per il momento non è dato sapere cosa abbia detto Todaro nello specifico, e quale sia stata la reazione della presentatrice di Canale 5.

Raimondo Todaro vicino all’addio ad Amici 22? Spunta anche l’ipotesi Milly Carlucci

Negli ultimi due anni, il danzatore è stato un punto di riferimento per la categoria ballo insieme alla temibile maestra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. I telespettatori più affezionati della trasmissione lo ricordano, fra le altre cose, per il suo carattere forte che spesso l’ha portato a scontrarsi con gli altri docenti e con gli stessi alunni. Proprio alla luce delle sue recenti intemperanze, l’addio alla trasmissione che l’ha ospitato di recente potrebbe essere più vicino che mai. Attenzione però al colpo di scena: Nuovo riporta infatti che, dopo la scuola di spettacolo di Canale 5, Todaro potrebbe “ritornare all’ovile”.

Proprio così: pare infatti che dietro l’angolo ci sia un ritorno in grande stile a Ballando con le stelle, la trasmissione dove per tanti anni ha lavorato in veste di professionista. Quando aveva lasciato la Rai, ad ogni modo, Todaro si era concesso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del programma. Milly Carlucci lo riaccoglierà davvero a braccia aperte?