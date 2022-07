Todaro, rivelazioni: “Milly dice che mutande metterti, Maria no”

Raimondo Todaro è stato di recente ospite nella seconda puntata di Un caffè con…, il nuovo web talk condotto da Lorella Cuccarini. I due hanno condiviso l’esperienza di insegnanti nel corso della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi, prima in assoluto per l’ex volto di Ballando con le Stelle. E proprio con la showgirl “più amata dagli italiani”, il ballerino catanese ha scelto di raccontarsi, parlando del suo percorso artistico che, nell’ultimo anno, lo ha portato nel talent di Canale 5.

L’incontro dei Cucca-Todo ha servito al ballerino anche l’occasione per parlare del suo distacco dalla nota trasmissione condotta da Milly Carlucci su Rai Uno. Una decisione che ha comportato la rottura di un sodalizio durato sedici anni. A tal proposito, infatti, Todaro ha confessato che tra lui e il volto al timone di Ballando con le Stelle i rapporti, almeno inizialmente, si siano incrinati. Ai microfoni di Un caffè con… ha difatti confessato:

“Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto che che comunque so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai. Mi è dispiaciuto che quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo. […] Però io sono con la coscienza a postissimo, io so che lei sa, quindi mi basta quello.“

Ma, per una porta che si è chiusa, con tutte le complicazioni del caso, ce n’è stata un’altra che si è aperta: quella di Amici. E ora, anche Milly Carlucci si è detta “felicissima“ per la riconferma del ballerino nel talent di Canale 5. Nel corso della chiacchierata, Todaro ha infatti avuto modo di svelare quali siano le differenze tra le due conduttrici, al timone dei due pilastri del piccolo schermo. Ad entrambe, il ballerino catanese ha riconosciuto una grande passione per il loro lavoro, pur definendole come due opposti. Proseguendo la sua chiacchierata con Lorella Cuccarini, il maestro di latino-americano ha ammesso:

“Milly come anche Maria sono due stacanoviste, ma sono completamente diverse. Milly alle 8.00 di mattina ha il tacco 11, gli occhiali da sole, il tailleur; Maria sta in tutta, struccata. Sono gli opposti, però in comune hanno la passione per il lavoro che fanno. […] La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto: passa in sala parrucco perché vuole vedere i capelli di tutti. Quasi quasi ti dice che mutande metterti. Maria ti dà molta più carta bianca, non è mai venuta a dirmi fai così, fai colì.”

Per stessa ammissione di Raimondo Todaro, il diverso approccio delle due “primedonne” del piccolo schermo può dipendere anche dal numero di impegni che le coinvolgono. Maria De Filippi, infatti, conduce diversi programmi contemporaneamente, tra Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te e Tu si que vales, che ritorneranno nella prossima stagione televisiva.

Raimondo Todaro e il rapporto con Francesca Tocca: “La nostra fortuna è stata quella di separarci”

La chiacchierata con Lorella Cuccarini ha lasciato spazio anche a un momento più personale, dedicato al rapporto con Francesca Tocca. Raimondo Todaro e la ballerina, nel cast dei professionisti di Amici da alcune edizioni, sono legati da diversi anni ma, come è noto a tutti, hanno vissuto un periodo di separazione. I due ne sono usciti definitivamente lo scorso anno, quando hanno annunciato di essere tornati nuovamente insieme. Il ballerino catanese ha dunque voluto ripercorrere anche quel momento delicato, spiegando come siano riusciti a ritrovarsi lui e la moglie: