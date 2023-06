Ballando con le Stelle, torna Todaro? Milly Carlucci rompe il silenzio

Raimondo Todaro farà ritorno a Ballando con le Stelle? Questa la domanda di molti telespettatori dopo i rumor che vedono il ballerino di latino americano fuori dal cast degli insegnanti di Amici di Maria De Filippi. Sembra che ‘Queen Mary’ non abbia digerito alcuni suoi atteggiamenti, al punto che non vorrebbe riconfermarlo per la prossima edizione. Questa indiscrezione ha aperto la strada a un’ipotesi che vede il ritorno di Todaro tra gli insegnanti del talent show di Milly Carlucci.

Ed ecco che ora a parlare di questa curiosità ci pensa proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle, che si svela in una nuova intervista per Super Guida TV. Solo qualche giorno fa Todaro si è mostrato dubbioso sul suo futuro ad Amici di Maria De Filippi a Viva Rai2!. Oggi Milly ammette di aver letto sui social network che sta circolando questa ipotesi. “Mi ha fatto sorridere”, risponde la Carlucci, senza però aggiungere altro. Queste secche parole della conduttrice sembrano smentire il rumor che vede Raimondo tornare nel cast del talent di Rai 1.

Intanto, Milly parla della giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ebbene non c’è ancora nessuna novità al riguardo. La nota conduttrice Rai spiega, infatti, che in questo momento si stanno concentrando sul cast legato alle coppie in gara. Per quanto riguarda la giuria, la scelta “avverrà a settembre e non prima”.

Per il momento, la conduttrice dichiara che è prematuro parlare già della giuria del suo talent show. Intanto, la Carlucci si sta godendo l’esperienza di Ballando on the road in diverse città d’Italia. Nell’ultima tappa di Roma apriranno le audizioni per nuovi aspirandi maestri per il talent show.

Nel corso della passata edizione del talent show di Rai 1, è nata una polemica riguardante le votazioni social sugli artisti in gara. Su questo punto, Milly Carlucci ci tiene a fare delle precisazioni ai suoi telespettatori:

“La votazione social viene pubblicata da sempre sul nostro account alla fine del programma. Il controllo viene effettuato da un notaio e da un’azienda specializzata che controlla i flussi dei voti. Quando vengono notati dei flussi anomali, l’azienda, dopo aver verificato la provenienza, li esclude dal conteggio. Noi siamo molto scrupolosi anche a livello di politica aziendale ma è bene precisare che da noi non si vince nulla se non una coppa. Tra l’altro il pubblico in questo modo non spende soldi. Abbiamo abolito alcuni anni fa il televoto proprio per andare incontro alle persone che vivono già in difficoltà economiche”

Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci fa un bilancio

Sebbene sia stato complicato portare avanti la quarta edizione de Il Cantante Mascherato per via della posizione nella prima serata di sabato, Milly si dice soddisfatta per aver chiuso con il 20% di share. Al riguardo si è parlato spesso di chiusura del programma, ma la conduttrice parla con orgoglio dei risultati ottenuti, anche quelli sui social network. Infatti, crede che piano piano il pubblico si stia avvicinando a questa trasmissione.

Non si sa, però, ancora la collocazione precisa che avrà questo programma nel palinsesto Rai della prossima stagione. Con un video sui social, Milly Carlucci aveva già smentito il rumor che vedeva Il Cantante Mascherato chiudere i battenti. La conduttrice ha dovuto prendere una posizione sul web, in quanto c’era il rischio che i telespettatori potessero prendere sul serio questo rumor. Così, Milly smentisce nuovamente che ci sia l’idea di chiudere il programma.