Fiorello: “Farai Amici l’anno prossimo?”. La risposta di Todaro

La puntata del 29 maggio di Viva Rai 2 ha avuto un ospite d’eccezione: Raimondo Todaro. Il ballerino, ex maestro di Ballando con le Stelle, oggi insegnante ad Amici, ha voluto omaggiare la recentemente scomparsa Tina Turner, ballando con il corpo di danza. Al centro di questo tributo, i brani più famosi della defunta cantante. Fiorello ha approfittato dell’occasione per rivolgere alcune domande al ballerino.

Fiorello diretto su Todaro: la domanda su Amici

Fiorello, infatti, non ha deluso i fan, andando subito al punto. Lo showman ha chiesto al ballerino se il prossimo anno sarà ad Amici, su Mediaset, assieme a Maria De Filippi. Tante, infatti, le voci delle ultime settimane sul rapporto ai ferri corti tra la conduttrice e Todaro. Le indiscrezioni parlavano di un possibile addio del ballerino, anche a causa di contrasti con la De Filippi. “E chi lo sa” ha risposto Todaro, lasciando i fan nell’incertezza

Fiorello, ad ogni modo, ha continuato a punzecchiare Raimondo Todaro. “No Maria io non sono d’accordo” ha detto lo showman, facendo l’imitazione del ballerino e riferendosi alla famosa lite con Maria De Filippi, in seguito tagliata durante il montaggio della puntata di Amici. “L’hai tenuto questo Amici sempre bello acceso” ha concluso Fiorello, probabilmente riferendosi ai tanti episodi che hanno visto protagonista il ballerino durante l’edizione recentemente conclusasi del talent, tra cui i battibecchi con Alessandra Celentano.

Prossima stagione di Amici: Raimondo Todaro ci sarà?

Non ci sono certezze sul possibile continuo dell’avventura di Raimondo Todaro a Mediaset. Nemmeno il ballerino si è voluto sbilanciare a riguardo, lasciando tutti i fan nell’incertezza più totale. Nel frattempo, continuano le voci e le indiscrezioni su un suo possibile addio ad Amici dopo soli due anni. In molti pensano che il motivo sia legato alla famosa lite tra Todaro e la De Filippi, avvenuta nella puntata del 9 aprile scorso.

Viva Rai 2, prossimo alla conclusione, ha voluto giocarsi le carte migliori proprio in vista del finale. Nonostante sia sempre più probabile una riconferma di Fiorello e del suo varietà mattutino anche per la prossima stagione, lo showman siciliano ha voluto giocare con i fan di Raimondo Todaro, tenendoli sulle spine e lasciandoli, per il momento, ancora in preda alle indiscrezioni. Non rimane che attendere ufficialità dai diretti interessati per quella che sarà la prossima stagione di Amici, con o senza Raimondo Todaro. Intanto, sulla pagina Wikipedia del programma, Todaro non viene confermato nella tabella dei maestri di ballo per la ventitreesima edizione, mentre sono presenti Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.