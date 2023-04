Raimondo Todaro contro Amici? La frecciatina dopo l’ultima puntata

Raimondo Todaro sembra non aver ancora digerito le vicissitudini accadute durante l’ultima puntata del Serale di Amici andata in onda sabato 8 aprile. Ma, partiamo dal principio. Il ballerino Alessio, facente parte della squadra dell’ex volto di “Ballando con le stelle”, ha dovuto abbandonare il programma dopo essere finito al ballottaggio con il compagno Mattia Zenzola e la cantante di punta dell’edizione, Angelina Mango. Durante la registrazione, questa sfida aveva provocato l’indignazione di Todaro, il quale aveva trovato la scelta di far sfidare i suoi ballerini con Angelina una mossa ingiusta e strategica. Nel dibattito era intervenuta anche Maria De Filippi, schierandosi contro il professore.

Fatto sta che l’intera discussione non è stata mostrata durante la puntata di ieri sera, attuando una censura che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori. Ebbene, la vicenda sembra non essere andata ancora giù a Raimondo, il quale avrebbe lanciato una velata frecciatina al programma sul suo profilo Instagram. Poche ore fa, infatti, Raimondo ha pubblicato una storia insieme ad Alessandro Siani, comico ospite proprio durante l’ultima puntata di “Amici”. Come didascalia della foto ha scritto: “è riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensato quanto sia bravo!”. Insomma, un chiaro riferimento al malcontento vissuto dal ballerino durante la registrazione, in cui i toni si erano parecchio alzati.

Inoltre, poco dopo Todaro ha anche postato un video fatto dai fan di Mattia ed Alessio in cui si possono vedere i momenti migliori dell’amicizia tra i due allievi. Il marito di Francesca Tocca pare continuare a ribadire il suo disaccordo sulla decisione di aver fatto sfidare i suoi ballerini, provocata dalla scelta di mandare al ballottaggio Angelina al posto della danzatrice della squadra di Emanuel Lo, Maddalena. Il cosidetto “pongo-regolamento” del programma continua a suscitare perplessità non solo nel pubblico, ma, a quanto pare, anche negli stessi professori. O, almeno, questo è quello che in tanti hanno percepito.

Nonostante la discussione sia stata censurata, il mondo del web è ben informato su ciò che è accaduto e ha scelto da che parte stare, ovvero quella di Raimondo Todaro. Molti sui social si sono detti d’accordo con il professore, considerando queste mosse strategiche dei colleghi Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano ingiuste e sfavorevoli nei confronti di quelli che dovrebbero essere i protagonisti del talent, ovvero gli allievi. Inoltre, la domanda che risuona nella mente degli spettatori è principalmente una: perché hanno deciso di tagliare proprio quella parte? “La dimostrazione che dalla discussione erano usciti tutti male. Dalla giuria, a Maria, a Zerbi. Tutti tranne Todaro. E riguardando il tutto hanno lavorato di sartoria”, questa l’opinione di un utente su Twitter condivisa dalla maggior parte del web.