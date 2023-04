Nella puntata del Serale di Amici in onda sabato 8 aprile è stato eliminato il ballerino Alessio, finito al ballottaggio con Angelina e Mattia. Sui social è scoppiata la protesta dopo il verdetto. Secondo molti telespettatori che seguono le vicende del talent, il giovane meritava di più e non di essere eliminato a questo punto del percorso. Su Twitter in tanti si sono espressi senza troppi giri di parole, usando termini assai coloriti, per usare un eufemismo. Sono infatti volate parolacce indirizzate al programma e termini tutt’altro che lusinghieri. Amen!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Amici 22 e la lite non trasmessa tra Todaro e Michele Bravi

Nel corso della puntata il pubblico era curioso di vedere la litigata che si è verificata nel corso delle registrazioni tra Michele Bravi e Raimondo Todaro. E invece non è andato in onda alcunché. A riferire l’anticipazione relativa alla pesante discussione è stato il profilo Instagram Amici News. Lo stesso che ha spiegato che gli autori e la produzione del talent show hanno deciso di tagliare il blocco in cui i nervi sono stati tesi. Ma cosa è accaduto di preciso?

Per i curiosi, ecco che cosa raccontava l’anticipazione: sfida tra Zerbi-Celentano e Todaro-Arisa. I primi hanno avuto la meglio. Dopodiché si è aperta una discussione accesa tra Raimondo e Michele Bravi; discussione poi debordata, coinvolgendo gli allievi. Infine nella lite è entrata anche Maria De Filippi che ha fatto una ramanzina all’ex volto di Ballando con le Stelle.

La conduttrice ha spiegato al coreografo che il discorso che lui stava facendo era un ragionamento fuori luogo perché sminuiva allievi come Maddalena e faceva passare Angelina Mango come la prima della classe. Durante questa lite Raimondo ha chiesto a Zerbi come mai avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca e quest’ultimo ha risposto che era arrivato il momento di giocare di strategia. Fatto sta che di tutto ciò non si è visto alcunché.