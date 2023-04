Francesca Tocca torna a ballare ad Amici di Maria De Filippi e spazza via le voci che si sono rincorse di recente che la volevano incinta. Non solo lei si è rimessa in pista ma lo ha fatto anche il suo compagno Raimondo Todaro che ha lasciato per un attimo il bancone degli insegnanti, sfoderando una performance coi fiocchi. Emozioni e pubblico in visibilio. Tutto ha avuto inizio quando c’è stato il Guanto di sfida dei prof sul tema Canzoni senza tempo. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato sulle note di Material Girl e Can’t stop the feeling. Todaro, invece, è ‘volato’ con Francesca sulle note di La notte cantata da Arisa. Un quadretto potente e commuovente. Poco dopo essere stato trasmesso, Raimondo ha voluto dedicare un messaggio social al miele all’amata.

“Una di quelle serate che non dimenticherai mai. Grazie ad Arisa, è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà, dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile. Grazie a tutti per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno”. Così Todaro in un post pubblicato su Instagram a corredo di un paio di scatti in cui è stato immortalato durante l’esibizione con la Tocca.

Immediatamente si sono scatenati i fan che hanno trovato il balletto e l’intensità della performance sfavillanti. Ad omaggiare la coppia centinaia di utenti e pure un ex compagno di avventura di Raimondo a Ballando con le Stelle, vale a dire Stefano Oradei. “VI VOGLIO BENE!!! Siete famiglia per me… un bacio enorme dal cuore, fratellino e sorellina miei”, la dedica di Oradei. Anche Arisa ha piazzato un cuore rosso fuoco.

Messe a tacere anche le voci che volevano la coppia formata da Todaro e la Tocca in crisi. Nulla di tutto questo: i due, dopo aver attraversato un periodo buio (si lasciarono e vissero anche degli amori ognuno per conto proprio, per poi ricongiungersi), oggi hanno ripreso a camminare insieme. E pure a ballare!