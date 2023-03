La danzatrice professionista rompe il silenzio sulle indiscrezioni che la vorrebbero in dolce attesa: ecco come stanno le cose

Nella prima puntata della fase Serale di Amici di Maria De Filippi è scoppiato il gossip attorno a Francesca Tocca e al compagno Raimondo Todaro. La danzatrice professionista del talent show di Canale Cinque non si è esibita e un abito attillato, dal quale è spuntata una leggerissima protuberanza, ha innescato il tam tam mediatico che la voleva incinta. Così lungo la giornata di domenica 19 marzo si sono rincorse le voci di una sua presunta dolce attesa. Voci che sono state stroncate dalla diretta interessata, la quale, nelle scorse ore, ha pubblicato tra le proprie Stories Instagram un messaggio in cui ha smentito la gravidanza. Insomma, per il momento la family non si allarga.

Francesca Tocca smentisce in modo polemico di essere incinta

“Prima ero in crisi… Ora sono incinta… Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili. Smentisco tutto ovviamente”. Questo il post polemico della Tocca che si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Dunque non solo ha smentito la dolce attesa, ma pure le indiscrezioni recenti che hanno sostenuto che tra lei e il compagno ci fosse in corso una crisi sentimentale.

Il pettegolezzo relativo alla gravidanza è stato alimentato anche dalla pagina Twitter Amici News, che ha pubblicato una chat misteriosa risalente al 4 marzo, in cui si legge: “Francesca Tocca incinta”. E invece la notizia si è rivelata infondata.

Francesca Tocca: la fine del matrimonio, il flirt con Dumitru e il ritorno di fiamma con Raimondo Todaro

Francesca Tocca e Raimondo Todaro fanno coppia da diversi anni. I due hanno una figlia, Jasmine. Il loro matrimonio, nel 2019, ha avuto una battuta d’arresto. Fu rottura, con la danzatrice che ebbe una relazione segreta con il ballerino di Amici Valentin Alexandru Dumitru.

La frequentazione durò alcuni mesi, prima di evaporare. Fu la stessa Francesca a raccontarlo sui suoi account social, spiegando in modo molto conciso che la love story con il collega era giunta al capolinea. Anche Todaro, all’epoca del naufragio sentimentale, visse alcuni flirt. Quindi il ritorno di fiamma spifferato da Chi Magazine e poi confermato dai diretti interessati durante una puntata di Amici 21. Fu allora che l’amore riprese quota.