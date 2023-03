Amici, Francesca Tocca non balla: dietro alla scelta una lieta notizia

Francesca Tocca potrebbe essere in dolce attesa. Ieri 18 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, che ha ottenuto un enorme successo di ascolti e di interazioni social. Proprio sui social gli utenti hanno sollevato un dubbio riguardo una delle ballerine professioniste del programma, Francesca Tocca. La moglie di Raimondo Todaro è salita sul palco solamente per portare il premio del guanto di sfida tra professori, indossando una giacca/vestito abbastanza larga da coprirle le forme. Inoltre, non ha mai ballato insieme agli altri professionisti. Insomma, questi dettagli notati durante la puntata uniti al fatto che la Tocca non è molto presente dal programma ormai da settimane hanno fatto sorgere una domanda spontanea: Francesca è incinta?

Inizialmente si pensava che il motivo dietro la sua assenza dal talent show di Canale 5 fosse una presunta crisi con il marito, con cui si era già separata tre anni fa, dopo aver iniziato un flirt con un allievo della Scuola di Amici. Se la notizia della gravidanza si rivelasse vera, si spiegherebbe anche la scelta di Maria De Filippi di voler far rimanere l’alunna Benedetta Vari nella trasmissione per poter accompagnare Mattia Zenzola nelle coreografie di latino americano. La conduttrice, dopo aver proposto alla Vari un contratto, le aveva detto che in realtà li stava salvando da una situazione per loro delimitante. Dunque, risulta naturale pensare che probabilmente si saranno trovati improvvisamente senza partner per il ballerino di latino americano.

A far aumentare le voci iniziate dal popolo del web ci ha pensato il profilo Twitter “Amici News”, noto per riportare le anticipazioni delle registrazioni del talent show. Ieri sera, l’account ha postato un messaggio risalente al quattro marzo in cui si confermava, per l’appunto, la notizia della dolce attesa di Francesca Tocca. Tuttavia, non ha mostrato chi fosse il destinatario del messaggio, per cui rimane ancora solo un’indiscrezione. In ogni caso, Raimondo Todaro e la moglie, che hanno già una bambina di nome Jasmine, non hanno ancora confermato ne smentito il gossip. Bisognerà attendere per scoprire se decideranno di affrontare l’argomento sui loro profili social e se confermeranno la lieta notizia.