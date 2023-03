La prima puntata del Serale di Amici 2023 è stata ricca di sorprese, tra cui il ritorno sul palco della professionista Giulia Pauselli. La ballerina, che aveva dato alla luce un bambino lo scorso agosto, si era presa una pausa dal mondo dello spettacolo. Dopo sei mesi, la Pauselli è finalmente tornata a fare ciò che ama di più, ovvero danzare, nel programma che l’ha lanciata e nel quale lavora da molti anni. Durante la puntata, è stata chiamata per eseguire la coreografia che avrebbero dovuto poi ballare le allieve Maddalena e Isobel, un pezzo sui tacchi molto sensuale sulle note di “Scheiße” di Lady Gaga. Nonostante il suo ritorno alla danza dopo mesi di pausa, il pubblico non è stato gentile con lei. Sui social gli utenti l’hanno inondata di critiche, alle quali la compagna di Marcello Sacchetta ha prontamente risposto.

Come menzionato prima, la Pauselli è tornata sul palco per la sua prima esibizione post-parto in un pezzo difficilissimo sui tacchi. Tuttavia, gli haters sui social sono sempre in agguato e non hanno risparmiato la ballerina, riempendola di duri giudizi e ignorando gli immensi sacrifici fisici che ha dovuto subire il suo corpo negli ultimi mesi. Secondo molti, infatti, la ballerina avrebbe sbagliato molti passi e non sarebbe stata all’altezza della performance. Addirittura, secondo alcuni, le due allieve che hanno ballato dopo di lei, Maddalena e Isobel, avrebbero superato totalmente la professionista in bravura e sicurezza. “Ma sbaglio o la professionista Giulia ha fatto un mezzo disastro?“, ha scritto un utente. E ancora: “Esibizione deludente, la Pauselli sembrava una ballerina amatoriale”.

In ogni caso, c’è anche chi ha difeso la ballerina. In molti hanno voluto sottolineare come la Pauselli sia riuscita ad eseguire una coreografia così complicata pochi mesi dopo aver partorito e hanno anche lodato la forza e il coraggio nel tornare dopo tanti mesi sul palco ballando sui tacchi. Giulia ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno speso parole di supporto nei suoi confronti e ha ammesso di non aver apprezzato la sua stessa esibizione, nonostante si sia impegnata al massimo. La professionista di “Amici” ha postato sul suo profilo Twitter una foto insieme al suo bambino, Romeo, e ha scritto queste parole:

Grazie di cuore a tutti! Me la stavo facendo sotto… La mia priorità adesso si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto penso: “Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio”. Spero di recuperare ancora.