Scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Questa sera è andata in onda la prima puntata del serale di “Amici“, in cui sono stati presentati i nuovi tre giudici: Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio. Neanche il tempo di iniziare e il cantautore ha già avuto il suo primo scontro nel programma. Con chi? Beh, neanche a dirlo, con la temutissima professoressa Alessandra Celentano. A far nascere la diatriba è stato un guanto di sfida tra due ballerine, Maddalena e Isobel, durante il quale la Maestra ha speso delle parole poco felici nei confronti di Maddalena. Ma la Celentano non è stata l’unica a subire gli attacchi di Malgioglio. Poco dopo, infatti, il giudice si è scagliato anche contro Rudy Zerbi, sempre in difesa di un allievo della Scuola. Cosa è successo?

Cristiano Malgioglio contro Alessandra Celentano

Maddalena e Isobel si sono sfidate in un’esibizione sui tacchi sulle note di “Scheiße” di Lady Gaga. La Celentano ha attaccato la ballerina della squadria avversaria, definendola una “gattina“, in confronto alla “leonessa”, Isobel. Quando è arrivato il momento dei giudizi, Cristiano Malgioglio non ha potuto fare a meno di rimproverare la Maestra per le parole poco carine usate nei confronti della ragazza:“Isobel ha più tecnica, ma io preferisco la gatta perché è molto più sensuale. Capisco Celentano perché lei deve portare acqua al suo mulino, ma questa gatta tra non molto diventerà una tigree, una lupa. Però tu dare della gatta a una ragazza equivale a dire a me che sono un cane”.

La Celentano si è subito stizzita, chiarendo nuovamente la sua posizione: “L’accezione è molto diversa. Io non porto l’acqua al mio mulino, io dico la verità. Maddalena ha traballato, Isobel era sicurissima”. A questo punto, Malgioglio si è alterato, ribadendo il suo disaccordo con lei per il suo atteggiamento, per poi concludere con: “Non sono venuto qui a litigare con i coach qui”. Lo scontro, però, è stato subito spento da Maria De Filippi, che li ha prontamente stoppati per andare avanti con lo show.

Cristiano Malgioglio: “Rudy Zerbi troppo cattivo”

Nuovo guanto di sfida, nuova ‘sbroccata‘ di Malgioglio. La seconda manche è iniziata con la sfida tra Aaron e Wax. In settimana, Rudy Zerbi aveva chiesto a Wax di cantare senza autotune o altri aiuti, che il cantante solitamente utilizza. Quest’ultimo, però, appoggiato dalla sua insegnante Arisa non ha neanche preparato il pezzo, poiché entrambi hanno considerato la richiesta infattibile. Anche i giudici si sono detti d’accordo con i pareri di Wax e Arisa, in particolar modo Cristiano che se l’è presa con Rudy Zerbi. “Io sono sconvolto perché sei di una cattiveria incredibile. A questo punto potevi farlo cantare con una patata in bocca, è sbagliato quello che dici tu. Non puoi rendere il ragazzo così triste. Tu così distruggi il ragazzo. Sei stato molto cattivo, a te metterei una patata bollente in bocca”, ha esclamato il cantautore. Al contrario della Celentano, però, Zerbi ha reagito in maniera più ironica e non ha ribattuto alle parole del giudice.