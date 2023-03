Sabato 18 marzo inizierà il serale di Amici e i professori, insieme ai loro allievi, hanno cominciato a sfoderare le loro armi migliori per poter sconfiggere le squadre avvesarie. Da ormai tre edizioni i guanti di sfida sono un must di questa fase finale del talent show e le temutissime buste rosse hanno già iniziato a creare i primi scompigli e le prime scintille in casetta. Nel daytime andato in onda oggi 16 marzo abbiamo visto la doppia sfida lanciata nei confronti di Ramon e di Samu dai professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Inoltre, Wax e Arisa hanno reagito all’affronto di Rudy Zerbi nei confronti del cantante, a cui ha assegnato il brano degli U2 “One” contro Aaron. Alla canzone sono state attuate, però, una serie di correzioni che vanno a minare completamente la personalità dell’allievo. Arisa, a sorpresa, ha appoggiato Wax, dandogli il suo supporto nel rifiutare il guanto, considerato per entrambi infattibile. Come reagirà Rudy Zerbi?

Ramon e Celentano vs Samu ed Emanuel Lo

Emanuel Lo ha lanciato un guanto di sfida a Ramon, chiedendogli di affrontare Samu in un pezzo di hip-hop, nonostante Ramon non abbia mai studiato questo stile di danza. È una gara che sembra persa in partenza, visto che Samu è un esperto in questo genere, a differenza di Ramon, che si dedica principalmente alla danza classica. Dopo aver letto la lettera di Emanuel, l’allievo si è spaventato e ha dichiarato di voler rifiutare la sfida. “Non ho mai studiato hip hop, né qui né altrove, è troppo difficile per me”, ha affermato. Tuttavia, Alessandra Celentano è famosa per la sua rigida regola di non rifiutare mai le sfide, e quindi ha costretto il ballerino ad accettare il guanto senza ascoltare le sue obiezioni.

D’altra parte, tuttavia, la Celentano ha contrattaccato assegnando a Samu un guanto di sfida in cui dovrà esibirsi con un esercizio alla sbarra contro Ramon. In altre parole, una sfida altrettanto impossibile quanto quella inviata da Emanuel Lo. Tuttavia, Ramon ritiene di trovarsi in una posizione più difficile dei due, dal momento che lui e gli altri ragazzi studiano danza classica tutte le mattine da settembre.

Questa sfida per te, Samu, è molto più semplice perché sono esercizi che studi ad Amici da settembre, sono mesi che li fai. A parte i giri alla seconda, che sono complicati, il resto per te è fattibile. Al contrario mio, che non ho mai studiato hip hop né fuori né qua dentro.

Maddalena è intervenuta in difesa di Samu, sostenendo che i passi di hip-hop sono in generale più fattibili rispetto alla tecnica classica. Questo intervento della ballerina ha particolarmente irritato Ramon, che è stato poi spalleggiato da Gianmarco. Emanuel Lo, diversamente da Alessandra Celentano, non ha approvato il guanto di sfida per il suo allievo e ha criticato la Maestra, affermando che avrebbe esagerato. Come andranno a finire le sfide dei ragazzi? Non resta che attendere la prima puntata del Serale per scoprirlo.