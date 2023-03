Il Serale di Amici di Maria De Filippi ha avuto il suo inizio questa sera 18 febbraio. Appena entrata in studio, Maria ha annunciato i tre nuovi giudici di quest’edizione: Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Dopodiché, la conduttrice ha preso in mano la busta del sorteggio, che ha pescato come squadra iniziale quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il duo ha deciso di sfidare per prima la compagine capitanata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Questa prima manche, a eliminazione diretta, ha visto l’eliminazione del primo allievo della Scuola: la ballerina Megan, che ha perso la sfida contro il cantante Cricca. All’annuncio della sua eliminazione, tutti i compagni della 18enne sono scoppiati in lacrime, primo tra tutti il fidanzato Gianmarco Petrelli. Tuttavia, c’è stata una buona notizia per la ballerina: una borsa di studio di cinque settimane ad un’accademia di New York.

Amici 22, prima manche: trionfano Zerbi – Celentano

Nella prima manche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno sfidato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A rompere il ghiaccio sono stati Isobel e Cricca, in un testa a testa che ha visto il trionfo della ballerina australiana. Dopodiché, è stato il turno di Angelina vs Gianmarco e questa volta ad ottenere il punto è stata la cantante della squadra di Lorella Cuccarini. A concludere il match è stato un guanto di sfida tra Maddalena e Isobel, che trionfa nuovamente portando la vittoria alla squadra Zerbi-Celentano. I prof hanno poi deciso di far esibire per l’eliminazione Cricca, Maddalena e Megan: ad avere la peggio e a finire fuori dai giochi è stata, infine, Megan.

Amici 22, seconda manche: seconda vittoria per Zerbi – Celentano

Per la seconda manche, Zerbi e Celentano hanno voluto affrontare la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro. Il secondo match è iniziato con un guanto di sfida: Wax contro Aaron. Dopo una sfida inizialmente rifiutata, i due si scontrano nuovamente e ad averla vinta è stato Aaron. Rudy Zerbi ha poi schierato Piccolo G contro Mattia Zenzola. Dopo un’esibizione alquanto imperfetta del cantante, il punto è andato al ballerino di latino – americano. Infine, si sono sfidati Ramon (accompagnato da Isobel) e Wax, che ha nuovamente perso. Quindi, altra vittoria per l’accoppiata Zerbi – Celentano che hanno mandato in sfida Mattia, Federica e Wax. Tra i 3, Federica è risultata come l’eliminato provvisorio, che dovrà poi sfidare un suo compagno durante il ballottaggio finale.

Amici 22, terza manche: tripletta per Zerbi – Celentano

La terza manche ha avuto inizio con il guanto di sfida tra professori. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno battuto Cuccarini- Emanuel Lo e Arisa- Todaro con un’ironica esibizione sulle note di Cristiano Malgioglio. Largo quindi alle sfide tra i concorrenti. Per il terzo match, Zerbi e Celentano decidono di sfidare Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Ramon prende il primo punto contro Angelina, mentre il secondo punto va a Samu che batte il cantante Aaron. Per la terza prova si scontrano NDG e Isobel, con l’ennesima vittoria di quest’ultima e, di conseguenza, il terzo trionfo della squadra Zerbi – Celentano. Zerbi e Celentano mandano a rischio eliminazione Maddalena, Angelina e NDG. Infine, a doversela giocare con Federica è NDG.

Amici 22, il secondo eliminato del Serale

Prima sapere l’esito, Federica e NDG si sono esibiti con due performance mozzafiato, durante le quali la cantante si è profondamente commossa. Dopodiché i ragazzi sono tornati in casetta per sapere il secondo eliminato della serata. Ad accoglierli Maria De Filippi in collegamento, che ha avuto prima una lunga chiacchierata con Federica (accompagnata da Angelina) e poi con NDG. Poco dopo, è arrivato finalmente il verdetto: il secondo eliminato è NDG. Il ragazzo, nonostante la commozione, si è mostrato molto tranquillo, dichiarando di essere contento del suo percorso e di quanto sia maturato. Il cantante ha potuto dire con orgoglio “Sono fiero di me”, prima di lasciare per sempre il programma.

Non tutti sono stati d’accordo con la scelta del secondo eliminato di questa prima puntata del Serale e, soprattutto, con il ballottaggio finale. A detta di molti, i due cantanti che si scontrati nella sfida finale non meritavano di essere posti in questa posizione dopo le loro esibizioni, che erano state molto valide. Al contrario, il cantante della squadra di Rudy Zerbi, Piccolo G, ha cantato “Splash” di Colapesce e DiMartino in una performance a dir poco disastrosa, con numerose stonature. Secondo gli utenti dei social, l’artista sarebbe dovuto andare perlomeno al ballottaggio, invece di passare direttamente alla seconda puntata.