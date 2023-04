Fiorello a Viva Rai2! lancia una nuova stoccata a Milly Carlucci. Non è la prima volta che lo showman nel suo programma cita la nota conduttrice Rai. Questa volta, la battuta è legata a Il cantante mascherato. Va comunque precisato che quella di Rosario Fiorello è una simpatica battuta, che però non può passare inosservata. La stoccata arriva nel corso della puntata di oggi, che inizia con un ironico montaggio delle Frecce Tricolori, che rappresentano la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Proprio nella giornata di ieri hanno dovuto interrompere l’esercitazione dopo lo scontro con un volatile e il conduttore prende la palla al balzo per parlarne.

“La sveglia questa mattina, grazie alle Frecce Tricolori. Questo è solo per noi”, annuncia inizialmente Fiorello presentando questo curioso montaggio sopra la postazione di Viva Rai2! di via Asiago a Roma. Con la complicità di Mauro Casciari e Fabrizio Biggio, lo showman subito dopo inizia a suonare la tromba, mettendo così in scena una divertente anteprima della sua trasmissione. Dopo di che, Fiorello cita direttamente Milly Carlucci e il suo programma Il cantante mascherato, su cui oggi arrivano buone notizie.

“Conosco qualcuno nelle Frecce Tricolori e gli ho detto di passare su via Asiago alle ore 7.17. E questo lo fanno solo per noi, per Milly Carlucci no. Sul cantante mascherato le Frecce Tricolori non passano”

Una frecciata in diretta televisiva che non passa inosservata. Fiorello dà poi appuntamento ai telespettatori a lunedì 1 maggio 2023. Il suo programma Viva Rai2! non si ferma per il ponte, ma celebrerà in diretta la Festa dei Lavoratori.

Il cantante mascherato: la nuova indiscrezione parla di un’altra chance per Milly Carlucci

Ed ecco che arriva una nuova indiscrezione dopo la quarta edizione de Il cantante mascherato, che si è chiusa con una media del 17,1% di share. Milly Carlucci, come si poteva immaginare, non ha ottenuto risultati positivi contro le puntate del Serale di Amici di Maria De Filippi nella prima serata di sabato. Come fa notare anche TvBlog, Il cantante mascherato non riesce ad avere la stessa forza di Ballando con le stelle nelle sfide contro ‘Queen Mary’.

Ebbene pare che verrà comunque data un’altra possibilità al programma di Milly Carlucci. Ecco cosa si legge su TvBlog:

“Secondo quanto apprendiamo l’anno prossimo, di questi tempi ci sarà una quinta edizione di quattro puntate, magari di mercoledì o di venerdì, sarà perché non è il caso di cambiare per trovarsi poi in casa qualcosa di peggio”

Dunque, sembra proprio che Il cantante mascherato non sia stato cancellato e che continuerà a vivere. Certo, bisognerà trovare nuove strategie per riuscire a risorgere.

Fiorello e la stoccata a Micol Incorvaia: Tavassi se la ride

Solo qualche giorno fa si parlava della stoccata fatta da Fiorello a Micol Incorvaia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 si era lamentata per via dell’orario in cui era stata svegliata dal corriere. Lo stesso Edoardo Tavassi, con cui ha iniziato una relazione amorosa nella Casa di Cinecittà, questa mattina ironizza sulla questione.

La sua è una risposta non diretta a Fiorello, in quanto non è l’unico a essersi esposto sul fatto. Sono tanti i commenti che hanno generato polemiche intorno a Micol. Proprio questa mattina, ridendo, con la sua spiccata ironia, Tavassi va a svegliare la Incorvaia nel letto facendole sapere che è arrivato il corriere di Amazon.

“Tiffany non possiamo svegliare Micol. Non si può che poi si arrabbia”, afferma poi ironicamente Edoardo parlando con il cagnolino. Un modo il suo per ironizzare sulla faccenda, visto che la Incorvaia ha creato non poche polemiche.