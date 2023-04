Fiorello a VivaRai2 smonta giustamente Micol Incorvaia (video)

Fiorello smonta Micol Incorvaia con la sua proverbiale ironia. Nel corso della diretta di Viva Rai2! in onda mercoledì 26 aprile, lo showman ha dedicato uno spazio alla notizia di qualche giorno fa relativa al fatto che l’influencer siciliana si è lamentata, tramite alcune Instagram stories, che un corriere Amazon l’ha svegliata alle 9,30 per consegnarle un pacco. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il corriere di Amazon ha deciso di suonare alle 9,30. Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”, la lamentela dimenticabile dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, alla quale, evidentemente, sfugge che a quell’ora la stragrande maggioranza delle persone è già sveglia. Anzi è già al lavoro.

Fiorello, che ha captato la vicenda, ha deciso di riproporla e di graffiare l’influencer. Agli autori del programma ha chiesto di mostrare un articolo de Il Messaggero che ha riportato lo sfogo di Micol riferito al corriere, la cui colpa sarebbe stata quella di aver interrotto il suo sonno: “Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. La mettete a tutto schermo?”, ha chiesto ‘Fiore’ alla regia. “Io sono veramente senza parole…. “Il corriere ha suonato alle 9,30. Mi ha svegliata e obbligata a scendere dal letto. Sono sconvolta”, il virgolettato di Micol scandito da Fiorello.

A questo punto, il conduttore con tutta la ciurma di Viva Rai2! si è zittito, facendo partire in sottofondo una base musicale “apocalittica”. Dopo pochi secondi, scroscianti risate di scherno indirizzate a Micol. Fiorello ha quindi ripreso a pungolare: “Sto pensando a Micol Incorvaia… Ci dispiace per te, non si fa. Io spero che il corriere sia stato arrestato subito. Io spero che il corriere sia stato radiato dall’Albo dei corrieri, perché alle 9,30 tu non puoi svegliare una povera…. Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”.

E ancora: “Sai perché è vip? Non lo so perché è vip! Perché credo sia la sorella di un’altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi, quindi parte tutto da Eleonora Giorgi. Il ‘vippismo’ parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio il quale che si è fidanzato con un’altra Incorvaia che è l’ex del cantante de Le Vibrazioni. Quindi noi volevamo esprimere cordoglio e solidarietà…”.

Io amo fiore come li percula lui i vip di sto gfvip non ci riesce nessuno asfalto pronto stamttina regalato da fiore …family Incorvaia che figure e merde ????????pic.twitter.com/Jr9dZkDnEd — Angelica (@angelmel80) April 26, 2023

Il GF Vip solo di nome

In effetti il format Grande Fratello Vip non è più Vip da tempo. Nelle ultime edizioni del reality si sono visti davvero pochi ‘famosi’. Tantissime invece le persone arruolate semisconosciute o sconosciute del tutto. Si è pescato di più dal web per dei motivi semplici. I Vip, quelli davvero VIP, nel programma, come concorrenti, non hanno alcuna intenzione di metterci piede (salvo rare eccezioni) e costano troppo. Dunque si ripiega su chi è noto non si sa bene a chi e perché (come ad esempio Micol Incorvaia) in quanto il cachet dato, in questi casi, è piuttosto ‘leggero’.

Si mormora che dal prossimo anno la trasmissione potrebbe essere investita da una rivoluzione con un ritorno alle origini. Vale a dire che in Mediaset ci sarebbe l’idea di riproporre il format Nip. Signorini, già in passato, aveva spiegato che se fosse per lui porterebbe avanti il format dei ‘non famosi’.