Micol Incorvaia in confidenza. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 7, dove ha incontrato Edoardo Tavassi con il quale ha stretto un legame sentimentale, l’influencer siciliana ha snocciolato diversi retroscena sulla sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia ed ha chiarito come sta procedendo la relazione con il compagno, dopo che qualcuno ha detto delle malignità sul rapporto. In particolare ha spiegato che su Instagram è stata travolta da una serie di domande, anzi insinuazioni identiche riguardanti proprio Edoardo. “Si vede che lui non ti interessa”, le hanno scritto parecchi utenti.

“Generalmente non rispondo a questo tipo di messaggi ma dato che sto ricevendo non so quanti messaggi con lo stesso topic mi sento di doverlo fare a sto giro”, ha raccontato nelle su Instagram Stories Micol, che ha poi dettagliato ulteriormente la sua replica:

“Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro”.

Insomma con Edoardo va d’amore e d’accordo e non c’è alcuna crisi, tantomeno un atteggiamento snobista da parte sua. Anzi a Tavassi ha riservato parole dolcissime, segno che il rapporto, anche lontano dalle telecamere, sta crescendo rigogliosamente:

“Il ritorno alla realtà è stato stupendo. Meno forte di quello che credevo, se non per le abitudini e i ritmi di vita che pian piano sto riprendendo. E no, non mi aspettavo di trovare una persona del genere, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. In più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale”.

Spazio poi all’amicizia con i cosiddetti Oriele, la coppia formata da Daniele Dal Moro e la venezuelana Oriana Marzoli (in pochi avevano scommesso sulla relazione e invece, al momento, l’ex tronista e la sudamericana sono praticamente inseparabili). A chi le ha domandato quando lei e Tavassi li incontreranno, ha spiegato che nutre la speranza di vederli a breve:

“Spero il più presto possibile. Come sapete, sia io che Edo abbiamo un rapporto specialissimo, sia con Dani che con Ori, quindi capita spesso di sentirsi per cercare di organizzare. Dobbiamo soltanto cercare di conciliare un po’ gli impegni con questo famoso viaggio che da tempo diciamo di voler fare insieme. O comunque andare a trovarli a Verona, che è già più semplice. Però si, assolutamente ci sarà, non so ancora quando…incrociamo le dita perché questa cosa avvenga very soon”.

Capitolo esperienza personale al GF Vip. La Incorvaia ha ribadito che ha vissuto un viaggio assolutamente al di sopra di ogni aspettativa, aggiungendo che nella Casa più spiata d’Italia è maturata parecchio in quanto ha imparato a stare con se stessa e con altre persone. “Come ho sempre detto anche dentro la Casa – ha raccontato – e come ho detto anche ad Alfonso l’ultima volta, è veramente una terapia che se potessi consiglierei a chiunque. E’ una roba che se non la vivi non riesci a capire, è un’esperienza davvero unica. Nel senso che si fa una volta e poi il più delle volte non si può rifare a meno che tu non sia così fortunato da essere richiamato per partecipare. E poi quello che crei: i legami che crei lì dentro”.

Quando le è stato domandato “Chi ti porti fuori da questa esperienza?”, ha puntualizzato:

“Beh, credo che sia anche superfluo chiarirlo, ma sicuramente fuori da questa esperienza mi porto tutti gli Spartani, schierati e non, e soprattutto il mio Dodino. In questo modo rispondo anche ad alcune domande che mi avete fatto sulle OMG: ci sentiamo, se non tutti i giorni, praticamente quasi. Io ultimamente ho avuto qualche impegno in più ma non temete, torneremo e ci riuniremo”.

Infine Micol ha risposto a una diceria fastidiosa circolata sul suo conto relativa a una scarsa igiene. Quella cioè che voleva che lei non si lavasse i capelli quando si trovava nella Casa più spiata d’Italia. Ovviamente la voce non ha alcun fondamento, eppure si è diffusa e qualcuno continua ad alimentarla.