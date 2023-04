L’ultimo ospite in ordine di tempo di Casa Chi, il format del giornale di Alfonso Signorini condotto da Sophie Codegoni, è stato Edoardo Tavassi. Ai microfoni della trasmissione social disponibile solo su Instagram il simpatico videomaker romano ha avuto modo di raccontare qualche curiosità in più sulla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche qualche dettaglio sul suo presente, che sta vivendo a fianco dell’attuale fidanzata Micol Incorvaia (conosciuta nel reality).

Fra i momenti salienti dell’intervista condotta come sempre dai giornalisti Azzurra della Penna e Valerio Palmieri c’è stata la domanda relativa ai momenti migliori e quell peggiori vissuti all’interno della casa per Tavassi. Quello più bello dal suo punto di vista è stato senza ombra di dubbio il primo bacio che è riuscito a dare a Micol Incorvaia, dopo un lungo corteggiamento che l’ha praticamente sfiancato. Quello peggiore invece è stata la convocazione da parte di Alfonso Signorini in confessionale affinché si potesse fare chiarezza sul cosiddetto van-gate.

Anche parlando ai giornalisti di Casa Chi Edoardo Tavassi ha di fatto voluto minimizzare la questione, sostenendo che nonostante fosse stata definita come “la notte dei lunghi coltelli” in realtà non era successo niente di che. Tuttavia, il concorrente ha ammesso di aver colto l’occasione per godersi un momento di vera intimità con Micol Incorvaia. Cosa sia successo nel dettaglio non è stato rivelato, ma dalle parole di Tavassi sembra proprio che i due in quel van abbiano effettivamente consumato un rapporto. Ecco le dichiarazioni di “Tavassone” nel merito della questione:

“In realtà non era successo niente, era una serata goliardica. Se tu stai nella casa del Grande Fratello H24 e ti vedi per un attimo, per un errore, non so perché, una telecamera che da così fa così e guarda verso l’alto, ti dici ‘fermi tutti, siamo liberi, possiamo fare come ci pare’. E li è iniziata tutta una serie di discorsi…senti ‘ma te fuori alla fine che hai fatto?’. Di qua e di là. Quindi per un attimo eravamo fuori dalla casa. Poi alla fine mi fanno così, ‘ragazzi ma se voi non fate l’amore stasera che le telecamere non vi inquadrano ma quando ne approfittate?’. E ho detto ‘c’hai ragione’. ‘Però c’è il microfono ambientale!’ E che problema c’è? Allora tac, l’ho staccato.”

I rapporti con le ex

L’intervista, tra le altre cose, è stata anche l’occasione per Tavassi per fare chiarezza su un altro punto. Attualmente, infatti, l’ex gieffino vive nello stesso palazzo dove abita anche la sua ex storica, Lucia. La cognata Clizia Incorvaia aveva detto a Casa Chi che avrebbe preferito se lui e la sorella Micol avessero traslocato. Il punto è che nella casa dove abita l’ex Tavassi ha tutte le strumentazioni che gli servono per lavorare, per cui spostarsi gli risulterebbe scomodo.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, in ogni caso, Micol non è gelosa di Lucia. Al contrario, sembra che le due abbiano già fatto amicizia.