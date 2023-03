Il Cantante Mascherato chiude. La notizia lanciata da Dagospia ha fatto il giro del web mandando su tutte le furie Milly Carlucci, che ha deciso di replicare via social. La conduttrice tiene molto a questo progetto anche se la quarta edizione non sta portando a nessun risultato positivo. Le prime due puntate – troppo lunghe e noiose – sono state seguite solo da due milioni di telespettatori e hanno perso la sfida contro Amici di Maria De Filippi.

“Eccomi qua per rassicurare tutti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo!”, ha spiegato Milly Carlucci su Instagram e Facebook precisando dunque che la quarta edizione de Il Cantante Mascherato andrà avanti fino alla fine prevista per il 22 aprile (sei puntate in totale, confermate dalla Rai).

Qualche sito, infatti, ha azzardato una chiusura immediata dello show del sabato sera considerati gli ascolti deludenti ma non sarà così. Molto probabilmente Il Cantante Mascherato non andrà in onda nel 2024 con una quinta edizione ma quella in corso è salva.

Milly Carlucci parla del futuro de Il Cantante Mascherato su Rai Uno

Milly Carlucci, piuttosto adirata, ha affermato sull’account social de Il Cantante Mascherato:

“Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile. D’altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta per una nuova presenza di un programma di varietà nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019. Adesso, pian piano, si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica naturalmente”

La padrona di casa de Il Cantante Mascherato ha aggiunto:

“Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni. Quello che non si può accettare sono le fake news perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come di qualsiasi altro gruppo, non può essere accettata perché è un danno alla rete, al gruppo di lavoro e all’azienda. Stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontano dalle notizie false. Ci vediamo sabato”

Il Cantante Mascherato chiude: perché (forse) l’anno prossimo non andrà in onda

Stando a quanto spifferato da Dagospia già quest’anno Il Cantante Mascherato era a rischio ma alla fine Milly Carlucci è riuscita ad ottenere una quarta edizione del format nato in Corea del Sud. Gli ascolti delle prime due puntate stanno però spingendo i vertici Rai a non pensare ad una quinta edizione.

Il motivo è presto detto: i costi della trasmissione sono piuttosto elevati per uno show che raggiunge a malapena due milioni di telespettatori. Ascolti dovuti in parte al meccanismo della versione italiana che fa fatica a funzionare. Ritmo lento, troppe chiacchiere, numerosi elementi da Ballando con le Stelle che non aiutano lo spettacolo.

Il pubblico ha avuto pure da ridire sull’età dei concorrenti in gara, che oscilla tra i 70 e i 90 anni (Sandra Milo prima eliminata di quest’anno). Per molti bisognerebbe dare più spazio a volti giovani.