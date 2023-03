La quarta edizione de Il Cantante Mascherato non sta brillando né dal punto di vista televisivo né dal punto di vista degli ascolti. Per questo la Rai avrebbe deciso che dal prossimo anno il programma fortemente voluto e timonato da Milly Carlucci non tornerà in onda. Altrimenti detto, il talent show chiuderà i battenti. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia che spiega che i dirigenti del servizio pubblico già quest’anno avevano non pochi dubbi sulla riproposizione del format. Alla fine però si è scelto di realizzare la quarta stagione.

“Lo show del sabato sera di Rai1 – scrive Dagospia – sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: “Otto milioni di investimenti per sei puntate”. In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione”.

La stagione in corso de Il Cantante Mascherato, come prima accennato, non sta convincendo pubblico e critica Diversi i motivi. Poco ritmo, mancanza di personalità forti in grado di creare dinamiche e dare un taglio originale al talent (ad esempio una figura come Selvaggia Lucarelli sarebbe oro colato per ravvivare lo show), concorrenza agguerritissima (Amici di Maria De Filippi su Canale Cinque macina quasi il doppio degli ascolti): sono questi i principali fattori che rendono il programma di Milly Carlucci non digeribile per tutti e sul punto di essere archiviato.

Sempre seguendo il discorso di Dagospia, ci sono poi i costi alti di produzione. Perché un conto è raggiungere due milioni di persone in prime time su Rai Uno con un prodotto a basso prezzo, un altro è spendere parecchio e ritrovarsi Canale Cinque a fare il doppio degli ascolti. A ciò va aggiunto che la nuova ‘creatura’ di Milly Carlucci non si è mai avvicinata a un’altra sua stessa ‘creatura’, Ballando con le Stelle.

A Ballando ogni ingranaggio funziona perfettamente ed è oleato al punto giusto in modo tale da creare un concerto godibile, interessante e allettante (e non ha caso la trasmissione delle “Stelle”, sempre parlando di ascolti e share, tiene testa alla corazzata Tu si que vales). Ne Il Cantante Mascherato invece ci sono ancora troppi tasselli da far funzionare. Pare però che non ci sia più il tempo per correre ai ripari, molto probabilmente il progetto sarà cancellato dalla Rai nel 2024.