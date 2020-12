Raimondo Todaro ha voltato pagina. Il bel siciliano ha archiviato l’ultima edizione di Ballando con le Stelle e la chiacchierata amicizia con la sua allieva Elisa Isoardi. Di recente il ballerino è stato pizzicato con Sara Arfaoui, la Professoressa de L’Eredità. I due sono fotografati in atteggiamenti inequivocabili, tra baci, abbracci e tanta complicità. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia ma neppure smentito. Stando ad alcune indiscrezioni raccolte dal settimanale Di Più Tv la faccenda è però chiara: Todaro è pazzo della nuova fiamma.

Sulla rivista edita da Cairo Editore si legge a proposito della nuova situazione sentimentale di Raimondo:

“Con lei sono sereno”, ripete Todaro a chi gli fa notare il suo sguardo diverso, ora che il suo cuore sembra battere forte per questa ragazza, Sara”

Raimondo Todaro è dunque pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale dopo la fine del suo matrimonio con la ballerina di Amici Francesca Tocca, dalla quale ha avuto la figlia di sette anni Jasmine. La scorsa estate Todaro ha avuto un flirt con una web influencer Paola Leonetti mentre la liaison con Elisa Isoardi non è mai decollata.

Nonostante i desideri dei fan tra l’ex conduttrice de La prova del cuoco e Raimondo non è mai sbocciato l’amore. I due sono però rimasti amici: la Isoardi ha ammesso che ogni giorno si sentono telefonicamente. Anche se ora, com’è giusto che sia, Raimondo è più che mai concentrato sulla sua nuova storia d’amore.

Chi è Sara Arfaoui

Sara Arfaoui ha 25 anni ed è nata a Nizza da genitori tunisini. Dopo aver conseguito il diploma liceale si è trasferita a Milano dove ha iniziato a lavorare come modella. Ha sfilato sulle passerelle delle più importanti città europee. L’Eredità è la prima esperienza televisiva per Sara, Professoressa del programma di Rai Uno dal 2019.

Da piccola l’Arfaoui è stata vittima di bullismo per via delle sue labbra pronunciate che sono del tutto naturali. La giovane ha chiarito di non aver mai fatto ricorso, almeno fino ad oggi, alla chirurgia estetica. Sara si dà da fare anche come web influencer sui social network e parla fluentemente tre lingue.