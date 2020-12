Elisa Isoardi, la storia con Todaro continua: “Ci sentiamo tutti i giorni”

By

Archiviato il quarto posto a Ballando con le Stelle Elisa Isoardi e Raimondo Todaro continuano ad avere un rapporto. È stata l’ex fidanzata storica di Matteo Salvini a rivelarlo nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Di Più. Un legame forte, intenso, che per il momento non va oltre l’amicizia. Oggi Elisa e Raimdondo non sono innamorati ma hanno scelto di restare buoni amici. Del resto ne hanno passate tante tra la gara, i problemi di salute e le intense prove di ballo.

Elisa Isoardi ha ammesso alla rivista edita da Cairo Editore:

“Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro. Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”

Nessuna love story con Raimondo Todaro, Elisa Isoardi resta ad oggi single. Dopo Ballando con le Stelle si sente però rinata, grazie anche all’incontro con il ballerino di Milly Carlucci. Pure Todaro è solo: lo scorso anno si è mollato con la moglie, la ballerina di Amici Francesca Tocca. I due saranno legati sempre dalla figlia Jasmine, che ha sette anni. L’estate scorsa Todaro è stato beccato in compagnia di una web influencer, Paola, ma si è trattato di un flirt estivo piuttosto fugace.

Elisa Isoardi ha pubblicamente ringraziato Raimondo Todaro per averla aiutata ad accettare il proprio corpo. Per tanti anni la presentatrice Rai ha nascosto le sue forme generose e sensuali. Un modo per omettere la propria bellezza e puntare tutto sul talento. Adesso Elisa ha capito di aver solo penalizzato se stessa e la sua autostima: si può essere belle e brave allo stesso tempo.

Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle Elisa Isoardi non vuole nascondersi più e ha preso la decisione di mettere sempre in mostra il suo fascino e le sue forme. Elisa vuole anche allungare i capelli, che qualche tempo fa ha tagliato proprio per sembrare più mascolina.

Tra le tante cose Elisa Isoardi si è detta pure pronta ad amare di nuovo. L’ultima relazione seria è stata quella con il produttore cinematografico Alessandro Di Paolo. Una liaison finita nel 2019 per una questione di incompatibilità caratteriale. Il rapporto con Matteo Salvini è invece durato dal 2015 al 2018.