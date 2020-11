Isoardi su Todaro: il rapporto dopo Ballando con le Stelle, il gossip divampa

Elisa Isoardi è ufficialmente rinata dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo alcune delusioni amorose e lavorative, la scelta di Milly Carlucci, di farla entrare all’interno del cast della fortunata trasmissione di Rai 1, è stata un vero è proprio toccasana per la conduttrice cuneese. Nonostante sia apparsa come una vera e propria odissea tra infortuni e interventi, da parte sua e del suo compagno che non l’ha mai abbandonata, Raimondo Todaro. Il ballerino siciliano è stato la sua spalla, il suo punto di riferimento lungo tutto il percorso artistico a Ballando, ma non solo. Un fiero cavaliere che ha percorso insieme a lei tutte le avversità che questo accidentato cammino le ha riservato.

Isoardi e Todaro: “Mi sono innamorata di quello che faccio con lui”

Sono stati ufficialmente la ‘coppia’ più chiacchierata di questa edizione. Persino Selvaggia Lucarelli li ha definiti un bellissimo duo, al di là delle possibili alterazioni date dal gossip negli ultimi mesi. Ma Elisa, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha confermato di vivere un periodo magico. Tutti si sono innamorati della loro coppia e anche lei – ammette – ha fatto lo stesso. “Mi sono innamorata di quello che faccio con lui“. La loro non è ancora una storia d’amore, ma una bella storia di amicizia, complicità, sostegno. L’esperienza di Ballando l’ha forgiata sotto ogni aspetto.

“Mi sono vista per la prima volta bella, sensuale. Non che prima non mi piacessi, ho sempre accettato il mio corpo, ogni mattina lo salutavo con rispetto, come mi piace dire. Però ora ho imparato a valorizzare tutte le sue potenzialità, in modo giusto, fine, non volgare“.

Adesso si sente risolta e pronta ad accogliere le sorprese che la vita le riserverà. Come, per esempio, quella di mettere su una famiglia. Di Raimondo, a questo proposito, dice che è un ottimo padre. Questo è ciò che l’ha colpita di più. “Se ci metteremo insieme non lo so, ma per ora va bene così” – ha confessato la conduttrice. Il ballerino è riuscito a ‘scavarla’ dentro e a tirarle fuori il meglio. Il loro sarà un legame che non finirà con il programma proprio perché ciò che li ha uniti così fortemente non è stata solo la danza, ma anche – e soprattutto – l’essersi riconosciuti in mezzo a tanti.

Intanto la Isoardi è in attesa di sapere cosa succederà nel suo futuro, almeno a livello professionale. Infatti, lo scorso luglio, alla presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, era stata annunciata come conduttrice di un nuovo programma dedicato alla salute che si sarebbe dovuto intitolare Check-Up. Al momento, però, dice di non aver saputo più niente da parte della direzione di rete e che attende nuovi riscontri.