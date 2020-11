Elisa Isoardi dopo Ballando: a rischio il suo nuovo programma tv

Per Elisa Isoardi è a rischio il suo nuovo programma televisivo dopo Ballando con le stelle. La conduttrice sta terminando la sua esperienza, al momento, all’interno della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Non è andato tutto rose e fiori, come magari aveva immaginato. I problemi fisici che hanno colpito il suo insegnante Raimondo Todaro, non hanno potuto non rendere il suo percorso travagliato. Dopo questa esperienza, la Isoardi dovrebbe iniziare a maggio la trasmissione di medicina Check-up, in onda ogni sabato mattina su Rai 1. Elisa dovrebbe essere al timone della trasmissione ma, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, si mormora che per la conduttrice non si concretizzarà questa conduzione. Ovviamente queste al momento dovrebbero essere solo voci, dunque potrebbe non trattarsi effettivamente della realtà dei fatti. A oggi, però, potrebbe realmente essere a rischio questo nuovo progetto per la Isoardi.

Non resta ora che attendere per scoprire se sarà al timone del programma di medicina, il prossimo gennaio, oppure no. Intanto, per Elisa e gli altri concorrenti di Ballando con le stelle si avvicina sempre di più la finale. Insieme a Todaro, la conduttrice si è subito messa a lavoro, con l’obbiettivo di preparare al meglio le coreografie per questa grande serata. Con l’esibizione eseguita lo scorso sabato, la coppia è riuscita a conquistare sia il pubblico che la giuria presente in studio. Ma ora dovranno fare molto di più per ottenere un buon risultato durante la finale, che rappresenta la puntata decisiva per ogni concorrente.

Elisa Isoardi, si avvicina la finale di Ballando con le stelle 2020

La Isoardi e Todaro si stanno allenando con costanza per il grande giorno. In particolare, attraverso le Stories di Instagram, la conduttrice fa sapere ai suoi fan che le loro prove stanno andando avanti. Nel corso della penultima puntata, la coppia è stata ripescata, assicurandosi così un posto in finale. I due si erano ritirati dal programma qualche settimana fa, poiché la conduttrice aveva accusato un problema alla caviglia. Fortunatamente il tutto si è risolto e, insieme a Raimondo, Elisa ha tentato il tutto per tornare a far parte della gara.

Sono sette, insieme a quella composta dalla Isoardi e Todaro, le coppie che si sfideranno in finale: Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. C’è qualche dubbio, però, sulla presenza di quest’ultimi due concorrenti. L’attore non prenderà sicuramente parte all’ultima puntata, poiché è risultato positivo al Coronavirus. Pertanto, per la Mussolini la finale è a rischio!