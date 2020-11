Ballando con le stelle, Maykel Fonts fermo per Covid: finale a rischio

Quando tutto sembrava ormai filare liscio, è piombata l’ennesima tegola su Ballando con le stelle 2020. Maykel Fonts è fermo per sospetto Covid e rischia di non essere presente alla finale. Questa edizione del programma di Milly Carlucci si conferma così una delle più travagliate di sempre. Ci sono stati continui rinvii prima di debuttare e non sono mancati infortuni e altri casi di Coronavirus durante la gara. Per esempio Samuel Peron ha saltato la stagione dopo aver contratto il virus ed essere stato fermo nelle prime settimane. Oggi è il turno di Maykel Fonts.

A riportare la notizia è stato TPI, secondo cui Fonts salterà la finale di Ballando con le stelle. Dunque nonostante si parli di un sospetto Covid al momento, si dà ormai per certo che non ci sarà alla finale. Non è noto al momento se tutto è comunque ancora possibile. Nella notizia è stato spiegato che Maykel ha fatto il tampone molecolare ed è in attesa del risultato, per cui non ancora certa la sua positività. Al momento i tempi di attesa per gli esiti potrebbero essere un po’ più lunghi, visti i numerosi casi che ci sono in Italia, ma non è detto che possa arrivare in tempo e che sia negativo.

Se tutto dovesse andare come previsto quindi Maykel Fonts potrebbe esserci nella finale di sabato sera. Tuttavia è possibile che sia dato per scontato che non ci sarà perché tra il tampone e l’esito dello stesso dovrà comunque stare in isolamento. Quando c’è un sospetto Covid, ormai è cosa nota a tutti, la persona va comunque in isolamento in attesa di sapere se è positivo o negativo. Stando in isolamento, Maykel non può provare con la sua ballerina Alessandra Mussolini e questo influirebbe sulla buona riuscita delle esibizioni. Oltretutto si tratta di una serata molto importante e le coppie in gara lavorano tantissimo alle coreografie da portare in scena.

In tutto ciò, rimane il fatto che se il portale ha scritto chiaramente che Maykel Fonts non sarà presente nella finale di Ballando con le stelle un motivo ci sarà. Sui social tutto tace al momento. Né Maykel né Alessandra hanno proferito parola in merito alla vicenda. Anche sui canali ufficiali di Ballando con le stelle non sono ancora arrivate comunicazioni in merito. Non resta che attendere e scoprire come evolverà la situazione.