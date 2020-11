Elisa Isoardi, verità sulla medaglia buttata e su Todaro: non è amore

Elisa Isoardi ha finalmente rotto il silenzio sui gossip di questi giorni. Dopo la finale di Ballando con le Stelle, dove la conduttrice si è classificata al quarto posto in coppia con Raimondo Todaro, qualcuno ha parlato di medaglie gettate via dietro le quinte del programma. Secondo le malelingue l’ex compagna di Matteo Salvini avrebbe buttato via la medaglia del quarto classificato perché voleva vincere a tutti i costi dopo i vari infortuni che hanno segnato il suo percorso.

Ebbene, niente di più falso ed Elisa Isoardi ha chiarito una volta per tutte la situazione a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone:

“La medaglia è a casa, ben custodita. Non mi sono arrabbiata, assolutamente. A Ballando con le Stelle devo tutto, mi ha dato tanto. È un programma che mi ha aiutato molto in un momento di difficoltà e non smetterò mai di ringraziare Milly”

Elisa Isoardi ha però fatto retromarcia sulla presunta liaison con Raimondo Todaro. Da mesi si parla di una relazione tra insegnante e allieva ma di fatto i due non si sono mai visti fuori dalla pista da ballo. E se nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle si è parlato di “amore sbocciato”, ora la Isoardi ha fatto un passo indietro:

“Mi sono innamorata di quelle foto che ritraevano noi due. C’è stato feeling tra me e Raimondo ma molto rispetto. Una bellissima amicizia. Nuovo amore? Sto così bene da sola, non so se ne ho bisogno”

Dunque archiviato Ballando con le Stelle sembra messo da parte pure il rapporto con Raimondo Todaro che, stando alle ultime dichiarazioni di Elisa Isoardi, difficilmente andrà avanti. A Oggi è un altro giorno Elisa è tornata pure a parlare di Matteo Salvini e di quella che resta la sua storia d’amore più importante:

“Ci sentiamo poco. Quando penso a quella storia penso che è andata bene così. Sono serena a riguardo. Ci sono stati degli errori da parte di entrambi”

Raimondo Todaro contro Paolo Conticini

Mentre Elisa Isoardi ha fatto il punto della situazione in tv, Raimondo Todaro è tornato ad attaccare Paolo Conticini su Instagram. Il ballerino non ha gradito le affermazioni dell’attore a Domenica In, dove ha tirato una frecciatina ad Elisa e Raimondo per via della loro presunta love story.

Dopo la puntata tra Paolo e Raimondo c’è stato un acceso scontro sui social network e in un video – che potete vedere più in basso – Todaro è tornato a ribadire che non ha mai voluto prendere in giro il pubblico con relazioni fasulle. Il siciliano ha inoltre rimarcato la propria delusione per la sconfitta subita a Ballando con le Stelle e non ha nascosto che sperava in un risultato diverso.