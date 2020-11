Le parole dell’attore non sono passate inosservate a Domenica In, dove ha commentato il secondo posto ottenuto con Veera Kinnunen

Stoccata di Paolo Conticini a Elisa Isoardi dopo la fine di Ballando con le Stelle 2020. In collegamento a Domenica In, per commentare il secondo posto ottenuto con Veera Kinnunen, l’attore ha lanciato una frecciatina alla conduttrice Rai. Una frecciatina che non è di certo passata inosservata. Tutto è partito quando Selvaggia Lucarelli, che ha sempre sostenuto Conticini, ha fatto notare che forse Paolo è stato troppo tranquillo e serioso rispetto ad altri concorrenti e questo l’ha penalizzato poi in finale.

Selvaggia Lucarelli ha ribadito che tanta serietà ha portato Paolo Conticini a perdere contro Gilles Rocca come lo scorso anno Ettore Bassi ha avuto la peggio col vichingo Lasse Matberg. Pronta la replica di Conticini, che ha invece chiarito di essere stato sempre se stesso durante i mesi trascorsi a Ballando con le Stelle.

“Sono stato molto contento di avere fatto questo percorso. Non che dovessi dimostrare qualcosa o essere diverso da come la gente mi conosce. Ho cercato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop, ma mettere in vista quello che imparavo con Veera, che è stata una maestra meravigliosa”

Tra le righe in molti hanno letto una chiara bordata ad Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, protagonisti di questa edizione di Ballando con le Stelle con la loro presunta storia d’amore. Una storia mai apertamente svelata ma sempre sussurrata, tra ambigue dichiarazioni e paparazzate mano nella mano. Più di qualcuno ha parlato di una montatura da parte di Elisa e Raimondo, che avrebbero costruito una relazione ad hoc per conquistare il pubblico.

La Isoardi ha però rimarcato il grande sentimento che prova nei confronti di Todaro. Anche nella puntata finale di Ballando con le Stelle sono state pronunciate parole d’amore importanti. A quanto pare i due inizieranno a frequentarsi ora, cercando di capire come evolverà il loro rapporto fuori dalla pista di ballo e lontano dalle telecamere.

Entrambi sono single da tempo. Elisa Isoardi ha chiuso prima la storia con Matteo Salvini poi quella con il produttore cinematografico Alessandro Di Paolo. Raimondo Todaro, invece, ha chiuso il suo matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici, nel 2019.

Tornando a Paolo Conticini, l’attore toscano si è detto felice e orgoglioso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2020. All’inizio il 51enne credeva fosse “un giochetto” ma poi ha capito che è un programma serio, fatto di sudore e sacrificio.