Elisa Isoardi, foto bollenti con Todaro: “Iniziamo a crederci anche noi”

Servizio fotografico di fuoco per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La conduttrice Rai e il ballerino di Ballando con le Stelle hanno posato con passione davanti all’obiettivo del fotografo, tra sguardi languidi, abbracci e tanta, tantissima, complicità. Immagini che sembrano raccontare una storia d’amore reale anche se fino ad oggi Elisa e Raimondo ci sono andati sempre con i piedi di piombo. Di una loro liaison si sussurra dall’inizio della nuova edizione del programma di Milly Carlucci. I diretti interessati prima hanno smentito, poi hanno parlato di una bella amicizia e ora non escludono un futuro insieme, come coppia.

Alla rivista diretta da Monica Mosca, Elisa Isoardi ha spiegato che grazie a Ballando con le Stelle – e soprattutto grazie a Raimondo Todaro – oggi è meno diffidente e rigida. Elisa si fida completamente di Raimondo, con il quale potrebbe spingersi oltre dopo la finale del varietà di Rai Uno:

“La fiducia che si è instaurata tra noi ha cancellato certe mie resistenze caratteriali. Tramite i social sono stata travolta da una valanga di amori, commenti, messaggi. I nostri balli hanno fatto sognare anche noi. C’è alchimia, c’è fiducia. Ci vogliamo bene”

Raimondo Todaro e Elisa Isoardi hanno poi aggiunto: “Quasi, quasi iniziamo a crederci anche noi”. Del resto il maestro di ballo di Ballando con le Stelle ha confidato al settimanale Chi la promessa fatta alla sua allieva. Ovvero quella di frequentarsi fuori dagli studi Rai solo ed esclusivamente dopo la fine del programma di Rai Uno. Segno che il feeling tra i due è assodato e c’è la voglia di viversi al di là della trasmissione televisiva.

“Ora tutti sperano che ci mettiamo insieme, forse perché veniamo da due brutte separazioni, ma noi ci siamo ripromessi che fino alla fine di Ballando non ci incontreremo mai fuori dagli studi. Il giorno dopo andremo a mangiarci una pizza… e poi chissà!”

Ballando con le Stelle è giunto al termine – la finale è prevista per sabato 21 novembre 2020 – e tutti sono dunque curiosi di sapere cosa succederà tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Le premesse sono piuttosto buone… nascerà un nuovo amore nello showbiz italiano? O tra Elisa e Raimondo resterà una semplice amicizia e nulla più?

Elisa Isoardi è single da tempo: dopo la discussa relazione con Matteo Salvini ha amato il produttore Alessandro Di Paolo. Un amore vissuto nel massimo riserbo e finito per una questione di incompatibilità caratteriale. Raimondo Todaro, invece, si è separato dalla moglie Francesca Tocca – ballerina di Amici – lo scorso anno. I due hanno una figlia, Jasmine, di sette anni.