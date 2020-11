Elisa Isoardi perde Ballando con le Stelle ma vince l’amore di Todaro

By

Nonostante il ripescaggio la conduttrice Rai non è riuscita ad arrivare sul podio del programma di ballo

Elisa Isoardi non ha vinto Ballando con le Stelle 2020. Favorita fin dalla partenza nonostante gli infortuni e i problemi di salute l’ex padrona di casa de La prova del cuoco non è andata oltre il quarto posto. Elisa e il suo insegnante di ballo, Raimondo Todaro, hanno perso la sfida diretta contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen. A malincuore la Isoardi e Todaro non sono riusciti a salire sul podio.

Al di là della sonora sconfitta Elisa Isoardi è molto felice per il percorso intrapreso a Ballando con le Stelle. La conduttrice Rai si è detta rinata grazie al varietà di Milly Carlucci. Non solo: forse la 38enne ha di nuovo ritrovato l’amore, o almeno così pare. Alla finale del programma Elisa e Raimondo hanno finalmente ammesso che qualcosa tra di loro è sbocciato nel corso di questi mesi intensi e particolari.

Durante un confessionale con gli autori di Ballando con le Stelle Elisa Isoardi ha confidato:

“Ballando è arrivato nel momento giusto, la luce dentro di me si è riaccesa. Io e Raimondo? Mi sto innamorando, ci vogliamo bene”

Sulla stessa lunghezza d’onda Raimondo Todaro, che lo scorso anno si è separato dalla moglie Francesca Tocca, ballerina di Amici da cui ha avuto la figlia di sette anni Jasmine. In una clip di Ballando con le Stelle Todaro ha affermato:

“È stato l’anno più brutto della mia vita, anche per lei non è stato un granché. Cosa siamo io ed Elisa? Non lo sappiamo neanche noi, lo scopriremo”

Dopo l’esibizione i giurati di Ballando con le Stelle hanno chiesto dettagli su questa liaison ma Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno preferito non svelare di più. “Facciamo finire Ballando e vediamo”, hanno detto all’unisono.

Elisa Isoardi è single da tempo: dopo la discussa relazione con Matteo Salvini ha amato il produttore Alessandro Di Paolo. Un amore vissuto nel massimo riserbo e finito per una questione di incompatibilità caratteriale. Raimondo Todaro, invece, è stato coinvolto in un triangolo amoroso prima di incontrare la Isoardi.

Per mesi si è parlato della love story sbocciata ad Amici tra Francesca Tocca, ex moglie di Raimondo Todaro, e l’allievo Valentin Dumitru. Il professionista di Ballando con le Stelle ha però puntualizzato che non c’è stato alcun tradimento nel suo matrimonio. Todaro ha assicurato che il rapporto con Francesca è terminato molto prima dell’incontro tra la Tocca e Valentin nel talent show di Maria De Filippi.