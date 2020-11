Paolo Conticini e Todaro, volano gli stracci: “Sciacquati la bocca”

Ballando con le Stelle 2020, con un’edizione travagliatissima ma comunque giunta al termine grazia alla tenacia di Milly Carlucci e il suo staff, ha celebrato il proprio vincitore poche ore fa. Saluti, baci e tutti felici? Assolutamente no. Oggi è andato in scena un rovente botta e risposta tra due protagonisti dello show di Rai Uno: l’attore Paolo Conticini e il danzatore professionista Raimondo Todaro, rispettivamente partner di Veera Kinnunen ed Elisa Isoardi. A innescare la miccia è stato l’attore, che, intervenuto a Domenica In, ha lanciato una frecciatina, anzi una frecciatona, alla ‘coppia’ rivale.

“Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop”, le parole di Conticini che, seppur non ha fatto nomi pare proprio essersi rivolto a Isoardi e Todaro. Quest’ultimo, lette le dichiarazioni rilasciate a Mara Venier, si è infatti sentito chiamato in causa e dal suo profilo Instagram, con delle Stories, ha tuonato su Paolo. Per non lasciare spazio a dubbi sul fatto che si riferisse proprio alle esternazioni di Conticini, a corredo del suo commento, ha piazzato il titolo di un articolo che ha riportato l‘intervista dell’attore. Poi ‘ha picchiato’ duro:

“Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto…”

Ma che cosa ha detto Zazzaroni? Anche in questo caso ci ha pensato Todaro a rivelarlo. In una seconda Stories ha postato l’audio in cui si può sentire il giurato dire “devono vincere 5 a 0”. Infine Raimondo ha piazzato una terza Stories, la più piccata e netta: “Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca”. Non è la prima volta che nel talent capitanato da Milly Carlucci infuriano le polemiche. Spesso però si svolgono tra giudici e concorrenti. Difficile che questi ultimi si stuzzichino tra loro. Non stavolta, evidentemente. Probabile che tale ‘ruggine’ sia emersa solo a gioco concluso, ma che sia stata ‘covata’ in corso d’opera.

Ballando con le Stelle 2020: il trionfo di Lucrezia Lando e Gilles Rocca

Tra i due litiganti il terzo gode. In questo caso a godere sono stati Gilles Rocca e Lucrezia Lando che l’hanno spuntata piazzandosi al primo posto. Sul secondo gradino del podio si sono posizionati Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Medaglia di bronzo per Alessandra Mussolini e Samuel Peron. Medaglia di legno per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. A seguire le coppie formate da Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.