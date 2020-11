Isoardi e Todaro: “Delusione”, la medaglia buttata e la proposta alla Fialdini

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono stati ospiti di Da noi… a ruota libera, il programma domenicale di Francesca Fialdini, dopo la sconfitta a Ballando con le Stelle 2020. Tra i favoriti della quindicesima edizione, la Isoardi e Todaro non sono andati oltre il quarto posto. Il ballerino siciliano ha usato una sola parola per definire l’intera situazione: delusione. Todaro ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli e non ha così smentito i pettegolezzi nati attorno alla sua medaglia.

Secondo quanto trapelato in rete, dopo l’eliminazione a Ballando con le Stelle Elisa Isoardi e Raimondo Todaro avrebbero buttato via le medaglie dei finalisti nel backstage. Non solo: i due avrebbero pure evitato di fare le interviste post finale che di solito fanno tutte le coppie che partecipano al varietà. Sembra che Elisa e Raimondo non abbiano digerito il giudizio della giuria, che si è schierata compatta dalla parte di Paolo Conticini e Veera Kinnunen.

Nella sfida diretta con l’attore toscano, Elisa ha perso 5 a 0. La Isoardi non ha preso neppure un voto dai giurati Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Un giudizio che ha poi influito del 50% sul risultato finale, che è stato del tutto a sfavore della conduttrice Rai e di Raimondo Todaro, che puntavano al podio.

A Da noi… a ruota libera Raimondo Todaro ha confidato sconsolato:

“C’è un po’ di delusione, non tanto per il risultato, sono contento per il vincitore che meritava, ma per altre cose che mi hanno rattristato. Preferisco tenerle per me”

L’ex marito di Francesca Tocca ha però svelato di aver ballato alla finale di Ballando con le Stelle con il piede rotto:

“Ho avuto un incidente venerdì, non vi dico come, ma sono stato zitto. Dovrò fare una lastra. Ho voluto ballare a tutti i costi”

Forse anche per via di quest’ultima disavventura Elisa Isoardi, prima di lasciare Ballando con le Stelle, ha rimarcato in diretta tv: “I nostri sacrifici non sono stati compresi fino in fondo”. Al di là di tutto, però, l’ex modella ci ha tenuto a ringraziare Milly Carlucci e la grande opportunità che ha avuto con il programma del sabato sera.

A Da noi…a ruota libera Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno preferito non parlare troppo della loro presunta storia d’amore. I due hanno già chiarito che proveranno a frequentarsi e ad esplorare meglio il sentimento che provano da mesi.

In questi giorni Elisa dovrà pure capire cosa fare del suo futuro professionale. Pare che il suo nuovo programma tv, Check Up, sia stato cancellato dai palinsesti Rai. Il format doveva partire il prossimo gennaio ma sembra che tutto sia cambiato nel giro delle ultime settimane.

In stand by il lavoro di Raimondo Todaro che, oltre ad essere nel cast di Ballando con le Stelle, gestisce alcune scuole di danza in Sicilia. A causa del Coronavirus tutte le strutture sono temporaneamente chiuse. Nell’attesa Todaro ha esplicitamente chiesto a Francesca Fialdini di ballare con lui il prossimo anno nel varietà di Milly Carlucci.

Dopo il grande successo ottenuto quest’anno – con numeri che non si vedevano dal 2013 – Ballando con le Stelle è stato riconfermato per l’autunno 2021. Francesca Fialdini è rimasta spiazzata dalla proposta di Raimondo Todaro ma ha ammesso che ci penserà. “Di Francesca non sono gelosa”, ha subito puntualizzato Elisa Isoardi.