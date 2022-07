Tiziano Ferro, “Xdono l’abbiamo copiata”: parla il produttore

Una certa somiglianza gli esperti di musica l’avevano già notata venti anni fa ma ora arriva la conferma. Xdono, canzone che ha lanciato la carriera di Tiziano Ferro nel 2001, è stata copiata da un pezzo americano. Più precisamente dal brano Did you ever think del rapper R. Kelly.

A dare la certezza è stato il produttore Michele Canova, che per anni ha lavorato con Tiziano Ferro, alla rivista di musica Rolling Stones. Dichiarazioni chiare e precise:

“Tiziano era un bel ragazzo, cantava bene; io avevo capito come copiare il suono che da sempre piaceva a lui, un certo tipo di r&b. E il gioco funzionò…Copiare, sì. Ovviamente non potevo campionare direttamente: perché se l’avessi fatto, poi giustamente ci facevano causa. Xdono, non è più un mistero per nessuno, era proprio presa di peso da un pezzo di R. Kelly. Io e Tiziano ci siamo guardati, me lo ricordo ancora oggi, mentre eravamo in studio: «Facciamo la marachella? Sì, dai: facciamola»”

Michele Canova nel corso della sua lunga carriera ha collaborato, solo per citarne alcuni, anche con: Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Patty Pravo, Francesco Renga, Elisa, Fabri Fibra, Biagio Antonacci. A proposito di quell’aneddoto su Xdono ha aggiunto:

“Semplicemente risuonai il pezzo: perché se lo risuoni al massimo possono dirti che hai copiato, ma giuridicamente non possono farti un cazzo. A meno che non diventi veramente grosso grosso, eh: e così fu, dopo. Inevitabile allora che ad un certo punto ci arrivasse una lettera d’avvocato. Che arrivò. «Eh, c’hanno beccato». Ma poi in realtà, legalmente parlando, non poterono farci nulla“

Al momento Tiziano Ferro non ha ancora commentato queste affermazioni. In questo periodo il cantante di Latina è alle prese con alcuni grattacapi non indifferenti nella sua vita privata. Prima il furto nella villa dei genitori in Italia, poi la sconfitta in Tribunale contro il fisco italiano.

Negli scorsi mesi, tra l’altro, Tiziano Ferro è diventato padre per la prima volta: grazie alla maternità surrogata ha avuto col marito Victor Allen i piccoli Margherita e Andres. I due gemellini sono stati ufficialmente presentati da Ferro lo scorso febbraio su Instagram. Tutta la dolce attesa è stata vissuta nel massimo riserbo.

L’incontro tra Tiziano Ferro e Michele Canova

Michele Canova ha conosciuto Tiziano Ferro nei primi anni Duemila: a farli incontrare Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno. A tal proposito Canova, sempre a Rolling Stones, ha dichiarato:

“Ma anche con Tiziano, sai, è stata subito questione di prendersi ad istinto: io ero uno sfigato, lui era uno sfigato, ci siamo messi insieme, e insieme abbiamo scalato la musica italiana contro ogni pronostico e anche un po’ contro tutte le persone che fino a qual momento non ci avevano considerato”

Il grande successo di Xdono di Tiziano Ferro

Xdono è la canzone che ha lanciato Tiziano Ferro nel mondo della musica italiana. Fa parte del suo album di debutto: Rosso relativo. Alcune strofe del pezzo sono state scritte su una panchina del parco comunale di Latina, città dove Tiziano è nato e cresciuto. Oggi quella panchina è diventata meta di pellegrinaggio per tutti i fan di Ferro.

Il successo di Xdono è stato internazionale tanto che Tiziano Ferro ha inciso la stessa canzone anche in inglese, francese, spagnolo e portoghese. Non a caso Xdono è stato il terzo singolo più venduto in Europa nel 2001. Michele Zarrillo e Mario Venuti hanno inciso una cover del brano rispettivamente nel 2017 e nel 2021.