Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2020 dopo il matrimonio con Victor?

Tiziano Ferro dopo le nozze con Victor super ospite al Festival di Sanremo? Le prime indiscrezioni

Dopo esser stato uno dei primi cantanti italiani a fare coming out, il 25 giugno 2019 Tiziano Ferro si è sposato in gran segreto a Los Angeles con Victor, professionista del marketing che lavora in California. Il cantante e il cinquantenne americano si sono uniti in nozze dopo tre anni di fidanzamento e hanno voluto festeggiare il loro matrimonio anche qui in Italia. Infatti il 13 Luglio scorso la coppia ha ribadito l’unione civile sul litorale romano, in una villa a Sabaudia, con la stessa segretezza della prima cerimonia attraverso una festa che ha visto invitati solo gli amici più stretti e i parenti. Un momento davvero felice sia a livello sentimentale che professionale per Tiziano, che attualmente in radio con il singolo estivo Buona (cattiva) sorte sembra già essere in lizza con super ospite a Sanremo 2020.

Sanremo 2020, Tiziano Ferro possibile super ospite: le voci negli ambienti musicali

Dopo il matrimonio a sorpresa, Tiziano Ferro ha ringraziato i suoi fan per l’affetto ed il sostegno ricevuti in questo momento così importante per lui. E proprio ai suoi affezionati e tantissimi fan italiani, il cantante di Latina potrebbe fare un’altra bella sorpresa all’inizio del prossimo anno. Infatti mentre sono state ufficializzate le date della prossima edizione della kermesse canora, che vedrà quasi certamente Amadeus alla conduzione, si inizia già a parlare anche dei possibili super ospiti. Il primo nome a spuntare è proprio quello di Ferro, così tanto chiacchierato al momento dal gossip e dalla cronaca rosa. A lanciare l’indiscrezione è Tv Sorrisi e Canzoni, dove si legge: “La presenza di Tiziano come super ospite al Festival di Sanremo è iniziata a circolare negli ambienti musicali”.

Tiziano Ferro super ospite a Sanremo 2020? L’indiscrezione dopo il matrimonio con Victor

Tiziano Ferro, che ha anche svelato dove e come ha conosciuto il neo marito, potrebbe dunque essere uno dei super ospiti italiani a Sanremo 2020. Per il cantautore, che non ha mai partecipato in gara, non sarebbe di certo una novità. Infatti fu già super ospite nel Festival di Sanremo del 2015 e del 2017. Questa volta, però, l’ospitata potrebbe avere un significato diverso. Dopo il recente matrimonio, Tiziano oltre a cantare potrebbe parlare proprio di questo grande evento che l’ha visto protagonista.