Tiziano Ferro e il marito Victor: dove e come si sono conosciuti

Tiziano Ferro racconta il primo incontro con Victor: “Al destino è sfuggito”

Tiziano Ferro lo scorso 13 luglio ha celebrato il matrimonio in Italia, in una villa a Sabaudia sul litorale romano, con Victor. Il cinquantenne americano, professionista del mondo del marketing, ha praticamente stravolto la vita del cantate che nel 2010 è stato fra le prime celebrità del nostro Paese a fare coming out. Il cantante di Latina, in esclusiva al settimanale Vanity Fair, ha raccontato come è avvenuto il primo incontro con quello che poi sarebbe diventato suo marito nonché l’amore della sua vita. Il caffè sembra essere davvero l’elemento chiave della love story tra i due. Tiziano Ferro racconta infatti di aver incontrato Victor grazie al desiderio di caffè, quello di Starbuck nello specifico, mentre negli studi della Worner Bros in Usa girava il videoclip di Valore Assoluto, video mai uscito perché il brano poi non è stato più lanciato come singolo. Per questo l’interprete di Buona (cattiva) sorte, nel suo racconto parla di destino per quanto riguarda la sua storia con il neo-marito.

Marito Tiziano Ferro: il cantante racconta il loro primo incontro

Tante e molto appassionanti le storie inedite che il cantante ha confidato al giornale. Così oltre alla proposta di matrimonio, Tiziano svela anche come è avvenuto il primissimo incontro tra lui e Victor. Era il 25 giugno del 2016 e Ferro stava girando il videoclip di Valore assoluto che avrebbe dovuto essere il singolo di lancio dell’album Il Mestiere della vita . Un video particolare, ricco di effetti speciali e azioni, che al cantante non stava piacendo molto. Forse per tenere a bada quella piccola delusione, ha deciso di prendersi un caffè e così si incrociano nei corridoi. Tiziano Ferro lo vede e gli chiede: “C’è uno Starbucks qui?”. E Victor lo sorprende così: “No qui no, ma se proprio vuoi Starbucks domani ci andiamo”. Il cantante prende il suo numero e il giorno dopo si incontrano ma non a Sturbucks, ma da Coffee Bean.

Tiziano Ferro prima del matrimonio: “Victor non sapeva chi fossi”

Ferro racconta che Victor non sapeva che fosse un artista affermato. Quando gli ha chiesto cosa facesse nella vita gli aveva detto la verità, che scriveva canzoni ma senza specificare di essere uno dei cantanti più famosi d’Italia e non solo. Così quando l’attuale marito gli chiede di fargli ascoltare qualcosa, lui apre Itunes lasciandolo sbalordito: “Ad un mese da quel caffè mi ha detto che voleva sentire qualcosa di mio. Ho aperto Itunes e si è stupito”. Il cantante, che poi non ha più fatto uscire il video per il quale stava lavorando, parla di destino e afferma: “A questo destino di cose che dovevano essere e poi non sono state ne è sfuggita una ed è stato l’incontro con Victor, che è invece diventata la cosa più grande di tutte”.