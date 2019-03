Tish e Alberto imitano Albano e Romina: cantano Felicità (Video)

By

Albano e Romina ad Amici 2019: Tish e Alberto cantano “Felicità”!

Oggi abbiamo assistito al momento più alto di Amici 18: l’imitazione di Albano e Romina fatta da Alberto e Tish! I due si sono calati perfettamente nei panni dei cantanti e Tish è riuscita anche a simulare (in maniera divertente) i movimenti fatti sul palco da Romina. Tutti i concorrenti hanno organizzato un momento particolare durante il quale avrebbero dovuto imitare alcuni artisti: Jefeo è stato Tiziano Ferro, per esempio, Giordana Angi Ornella Vanoni mentre Tish e Alberto hanno deciso di interpretare la canzone più famosa del duo Albano-Romina: Felicità! Un duetto che ha fatto scatenare anche dei gossip: tra Alberto e Tish è scoccata di nuovo la scintilla dell’amore?

Video Tish e Alberto imitazione Albano e Romina: i fan pazzi della coppia

Dopo i litigi e le polemiche di ieri, oggi c’è stato un momento a dir poco esilarante, che ha fatto impazzire i fan di Alberto Urso e Tish di Amici 2019, che su Twitter hanno scritto: “Chiudete tutto! Abbiamo i vincitori: Tish e Alberto fanno Albano e Romina. Se non è amore questo”; “Felicità è vedere Tish e Alberto che fanno un duetto. La felicità”; “Io voglio Tish e Alberto versione Albano e Romina che mi svegliano la mattina. Me li merito”; “Alberto e Tish si sono impossessati di Albano e Romina alla perfezione!”.

La nostra “Felicità” è vedere Alberto e Tish nei panni di Albano e Romina 😱😂😂 #Amici18 pic.twitter.com/al5Iv1lmBB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 28, 2019

Amici 2019 news, le ultime dalla scuola di Canale 5

Mentre Tish e Alberto diventano sempre più complici, Alessandra Celentano ha fatto una confessione inaspettata sui concorrenti di Amici 18: ha svelato il vero motivo per cui non crea un legame profondo con loro. Sappiamo anche quello che sta succedendo ad Alessandro Casillo dopo la sua decisione di lasciare il programma: ha fatto una sorpresa inaspettata ai suoi fan. Il suo percorso è sempre in salita e dalla sua parte ha persone speciali che lo sostengono.