Tina Cipollari, stoccata a un ex. De Filippi: “Punitiva, frecciata a qualcuno”

Nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari si lascia andare a una frecciata che colpisce un suo ex fidanzato. Almeno questo è ciò che si percepisce dalle sue parole, che vengono subito sottolineate da Maria De Filippi. Infatti, la conduttrice interviene subito – ridendo – facendo notare che le sue affermazioni potrebbero essere indirizzati a una persona in particolare. Il tutto accade quando Tina si sta scontrando con Ida Platano. Il ritorno di Riccardo Guarnieri, come si poteva immaginare, crea tensioni in studio, ma anche tanta emozione.

Ballando con lui e chiacchierando, Ida non riesce a trattenere le lacrime. Subito dopo, Gianni Sperti fa notare il dettaglio e la Cipollari ribadisce il suo pensiero: la Platano ci riproverebbe con Riccardo. In realtà, la dama di Brescia spiega che la sua non vuole essere una dichiarazione d’amore. Pensa semplicemente che il loro sia stato un grande amore. Quel sentimento Ida sa di non averlo più provato. Per far riflettere Tina su questo discorso, Gianni ironizza e la stuzzica: “Non quanti amori hai avuto tu…”.

“Uno e allora? Che hai da dire?”, risponde la Cipollari, leggermente infastidita. Come sempre, l’opinionista mostra tutta la sua ironia nell’affrontare anche discorsi che possono riguardare la sua vita privata. Maria crede che il grande amore della vita di Tina sia il padre dei suoi figli, ovvero l’ex marito Chicco Nalli. Ma a gran voce l’opinionista fa presente che la De Filippi si sta sbagliando.

Ridendo, Gianni e Maria affermano: “Sei proprio scema!”. Non solo, Sperti fa notare che la sua collega è “stolta”. Il motivo? Lo spiega la De Filippi.

“Sarà punitiva in questo momento. Non so a chi vuol mandare la frecciatina, ma c’è una frecciata a qualcuno a casa. Non so dove vuole andare a parare”

Questo il pensiero della padrona di casa che sembra trovare conferma da Tina, la quale non la smentisce. La Cipollari ammette che sta parlando di una persona in particolare, ma non di una storia recente. “Puoi amare immensamente e follemente una persona sola. Ho avuto questa grande storia d’amore 30 anni fa”, afferma Tina.

Fa presente di essersi innamorata di nuovo in seguito, ma di non aver provato più quei fortissimi sentimenti. Questa estate è giunta al capolinea la sua storia d’amore con Vincenzo Ferrara, con cui addirittura parlava di matrimonio. Le nozze sono saltate e sembra esserci un po’ di tensione. Infatti, si è parlato – tra le varie indiscrezioni – di tradimento da parte di lui.

A dicembre scorso, per la prima volta, Tina ha parlato del suo fidanzato Alfredo. Non si sa, al momento, se la Cipollari sia single oppure sia ancora fidanzata.