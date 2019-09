Tina Cipollari, Er Faina nel mirino: il tagliente gesto di derisione

Temptation Island Vip, Er Faina chiede il falò alla fidanzata Sharon: Tina reagisce così

Tina Cipollari fa parlare di sé anche durante i reality show ormai! I suoi commenti hanno colpito anche Temptation Island Vip 2019 dopo l’ultimo Grande Fratello, dove ha partecipato il suo ex marito Kikò Nalli. Oggi invece si è scagliata contro Er Faina, ma in modo ironico. L’opinionista di Uomini e Donne ha commentato l’uscita di scena di Er Faina e Sharon a Temptation Island Vip, perché lui ha chiesto il falò di confronto dopo aver udito delle parole inaspettate da parte della fidanzata. Dal canto suo, Sharon si è sentita mancare di rispetto nel non ascoltare le sue volontà, per cui ha deciso di chiudere la storia e uscire da sola dal programma. Er Faina ha chiesto un nuovo falò di confronto, ma nel frattempo i social hanno mormorato. Eccome se hanno mormorato.

Tina Cipollari prende in giro Er Faina: le foto su Instagram

La reazione di Tina Cipollari contro Er Faina è stata decisamente la più esilarante, ma anche la più forte. Tina ha condiviso tra le sue stories una foto di Er Faina e Sharon a Temptation, aggiungendo un particolare. Ha aggiunto infatti un paio di corna sulla testa di Damiano. Vi starete chiedendo perché allora due foto, ma il motivo è semplice: era indecisa su quali corna scegliere e ha lasciato la scelta ai suoi fan! Nella prima foto sono le corna di un bue, nella seconda quelle di un cervo. E con quelle del cervo Tina ha scelto anche una canzone e mica una a caso! Ha postato infatti la foto di Er Faina con le corna in sottofondo si può sentire Cervo a primavera di Riccardo Cocciante.

Er Faina a Temptation Island Vip, sono tutti contro di lui

Non è la prima volta che Tina si scaglia contro Er Faina, un paio di settimane fa ha sfoderato un nuovo attacco. E non è stata neanche l’unica! Dal mondo di Uomini e Donne c’è stato un durissimo video di Sossio contro Er Faina. Prima di partire per Temptation Island Vip, invece, Er Faina si è scontrato pesantemente con Francesco Chiofalo.