Temptation Island news, è guerra tra Er Faina e Chiofalo: nuovo botta e risposta

Temptation Island Vip, Er Faina continua a far discutere: provocazioni a Francesco Chiofalo

Temptation Island Vip 2019 deve ancora cominciare, ma i dibattiti sui social non mancano di certo! Il protagonista che sta facendo discutere più di tutti è Er Faina, che con i suoi video su Facebook attaccava e criticava, e derideva, diversi personaggi televisivi. Questi si stanno oggi vendicando e sono pronti a farlo ancor di più quando andranno in onda le puntate di Temptation Island Vip, dove Damiano Er Faina è nel cast insieme alla sua fidanzata Sharon. Tra chi si è scagliato contro la sua partecipazione c’è Francesco Chiofalo, conosciuto ai tempi come Lenticchio. Proprio in onore di questo soprannome, che gli era stato dato dall’ex fidanzata Selvaggia Roma a Temptation Island, Er Faina oggi ha sferrato un nuovo attacco.

Temptation news, Er Faina provoca Lenticchio che risponde per le rime

Damiano ha postato su Instagram stories un video in cui è impegnato ad aprire una scatola di lenticchie e a gettarle successivamente nel water. Inutile dire che si è scatenata una polemica sul gettare del cibo, a cui Er Faina ha risposto poco dopo specificando che si trattava di lenticchie scadute. E Francesco Chiofalo, che già aveva attaccato l’altro pesantemente, ha risposto a questa provocazione sottolineando prima che non si dovrebbe buttar via il cibo, poi attaccando l’altro. Queste le sue parole: “Nel suo caso fa bene, perché almeno quella panza da cocomero che ha magari gli scende un pochetto. Povere le tentatrici che se lo ritroveranno sull’isola, perché chi ci prova con quel bruttone? Non ci prova nessuno. Volevo dire una cosa alla ragazza, di stare serenissima perché non ci prova nessuno con lui”.

Er Faina e Francesco Chiofalo, è guerra a Temptation Island Vip: “Non hai più la lingua?”

Francesco ha poi detto che Er Faina avrebbe perso followers nelle ultime ore, che però starebbe ricomprando per evitare di perdere numeri. Poi ha proseguito: “Non sapete la soddisfazione di mettere in mezzo il co…ne che pensava di mettere in mezzo tutti. […] Com’è Er Faina adesso non risponde più? Fa le musichette? Non hai più la lingua?”. Lenticchio a questo punto ha lasciato intendere che Er Faina avrebbe chiesto dei favori per entrare in TV, ma ovviamente ha usato un linguaggio molto più colorito per dirlo. E infine ha scritto: “Asfaltato parte 2. Giullare venduto”. A tutto questo, Er Faina non ha risposto. Non ancora, almeno. Intanto è giunto un messaggio di Taylor Mega in sostegno di Chiofalo: “Hai tutta la mia stima. Bravo e real! E smettiamola, invece, di dar importanza a personaggi stupidi come la m….”.