Er Faina, Sossio lo imita e si scaglia contro di lui: “Insulti tutti, ora sei Vip?”

Temptation Island Vip, Er Faina ancora sotto attacco: Sossio Aruta lo imita su Instagram

Er Faina a Temptation Island Vip 2019 scatenerà polemiche fino all’ultimo giorno del programma, ne siamo sicuri. Damiano è diventato celebre sui social network postando video in cui deride e prende in giro i personaggi televisivi e dello spettacolo, non ultime le coppie dei precedenti Temptation Island. Proprio per questo adesso che lui stesso ne è protagonista tutti quelli che ha preso in giro precedentemente si stanno vendicando! Oggi è stato il turno di Sossio Aruta, che si è vendicato postando un video in cui attacca senza mezzi termini Er Faina per la sua partecipazione a Temptation Island Vip. Sossio non si è limitato a un semplice video e a delle pesanti parole, perché ha registrato il video in pieno stile Er Faina! L’ex del Trono Over infatti ha imitato in tutto e per tutto il personaggio che Damiano porta in scena su Facebook.

Sossio Aruta contro Er Faina, il video: “Ora sei Vip? Vip de che?”

Con tanto di pipa al posto della sigaretta, che solitamente fuma Er Faina, Sossio ha iniziato ad attaccare l’altro: “Alla fine ce l’hai fatta. A Temptation Vip. Ma Vip de che? […] L’anno scorso hai rotto i co…oni a me e ora sei Vip? Vip de che? Perché hai insultato mezza italia, compreso il sottoscritto e Barbara d’Urso?”. Come vi abbiamo anticipato, Sossio non ha optato per un tono pacato per attaccare Er Faina: “Ma non ti vergogni? Er monnezza, er co…one. E ora sei fidanzato da sei mesi? Coincidenza. Inizia il programma e ti fidanzi. La prima che passa ti sei fidanzato. Un consiglio, esci single così poi vai da Maria De Filippi a Uomini e Donne“. Dunque Sossio ha anche ipotizzato che Damiano e Sharon a Temptation Island Vip abbiano mentito! Ma proseguiamo con l’attacco. A questo punto ha ironizzato sull’aspetto fisico di Damiano, esattamente come aveva fatto pure un altro ex protagonista di Temptation Island. Non pensiate sia finita qui, perché solo l’inizio.

Er Faina a Temptation Island Vip, Sossio Aruta è una furia

Sossio ha tirato in ballo anche altri protagonisti della recente cronaca rosa: “La sai la differenza tra me e te? Che io non sto facendo questo video perché ho bisogno di visibilità, come te e qualcun altro. Pamela Prati, Mark Caltagirone, quest’altro che va in giro a portare i fiori, il tumore al cervello [Si riferisce a Francesco Chiofalo ndr]. Ma come siete messi? Ma che vi inventate? Per due followers in più”. L’idea di imitare nel video lo abbiamo già visto con Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, ma di certo Sossio ha imitato con uno spirito diverso. Lui infatti è stato molto più duro: “Sei arrivato a Temptation insultando le persone. Quelle come me, che non conosci perché ho partecipato a Temptation. Chi ca..o è Sossio? Almeno io avevo fatto Campioni, ho fatto quattro anni di Uomini e Donne. Ma tu che hai fatto, tranne che insultare le persone del mondo dello spettacolo? Er monnezza, questo sei. Diventare famoso insultando le persone, come me, vere”. E poi ancora commenti e offese sull’aspetto fisico di Er Faina, lo ha paragonato addirittura a un pesce palla.

Sossio Aruta imita Er Faina su Instagram: “Hai parlato male di tutti, ora ci sei te”

Infine, Sossio ha detto: “Pensa te come è piccolo il mondo, me lo hai servito su un piatto d’argento questo assist. […] Ora accendo la tv e dove ti vedo, a Temptation… Hai parlato male di tutti, della produzione, di chi ha partecipato lo scorso anno e ora ci sei te. Ogni tanto una parola in italiano dilla, che ti guardano milioni di persone”. Effettivamente, su questo punto non ha proprio tutti i torti. Er Faina avrà messo in conto che sarebbe finito lui nel mirino di tutti partecipando a Temptation Island Vip 2019, così come gli altri sono finiti nel suo mirino nelle edizioni precedenti?