Teresa Cilia punzecchia di nuovo la Mennoia: lo scontro continua

Uomini e Donne, Teresa Cilia e Raffaella Mennoia ancora in guerra: le ultime news

Teresa Cilia non ha alcuna intenzione di rimanere in silenzio dinanzi a ciò che si dice di lei! Oggi è tornata a parlare per rispondere a Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari, che su una rivista di gossip ha attaccato Mario Serpa e la stessa Teresa in virtù della polemica esplosa questa estate. Peccato che, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, anche Di Matteo, come tanti altri, abbia scritto cose non del tutto giuste. Anche lui, infatti, ha attaccato Mario e Teresa perché colpevoli, secondo lui, di non essere grati a Maria De Filippi e alla trasmissione a cui hanno partecipato. Errore, perché Teresa Cilia ha più volte ribadito di non avere assolutamente nulla contro Maria e contro Uomini e Donne, anzi sarà sempre grata a tutto lo staff e in primis alla padrona di casa. Attaccare Raffaella Mennoia non equivale ad attaccare tutti e loro hanno attaccato la Mennoia.

Teresa Cilia risponde a Simone Di Matteo: “Tu da dove vieni e soprattutto chi sei?”

Ma fatta questa precisazione, il trafiletto scritto da Di Matteo in cui domanda a Mario e Teresa se ricorda chi sono e da dove vengono è arrivato sotto gli occhi dei due, che non sono rimasti in silenzio. È saltata agli occhi in particolare la risposta di Teresa! Con delle stories su Instagram, l’ex tronista ha detto di averci pensato un po’ prima di rispondere, perché in un primo momento non avrebbe voluto farlo. Ma poi ha risposto: “Tu fai una domanda a me ma tu stai facendo lo stesso. Farsi pubblicità scrivendo il nome di altre persone è la stessa e identica cosa. Quindi a questo punto è meglio tacere e farsi gli affari propri”. E non solo, perché Teresa ha poi proseguito dicendo: “Ma visto che non è così, sì ricordo bene da dove vengo. Assolutamente, ci mancherebbe. Ricordo anche come mi chiamo. E soprattutto ricordo che tutto quello che ho fatto nella mia vita l’ho fatto con la mia faccia non con la tua. Piuttosto, tu da dove vieni e soprattutto chi sei? Perché non l’ho capito”.

Teresa Cilia punzecchia ancora Raffaella Mennoia e la imita su Instagram

A questo punto, ha registrato un nuovo video dicendo “Ah forse ho capito chi sei”. Nel video si è sistemata un po’ i capelli e aveva una espressione facciale diversa dalla sua; con dei piccoli gesti ha forse lasciato intendere che la persona in questione sia rifatta e poi ha però detto un “Cià” finale che è tutto un dire. Insomma, sembrava proprio un’imitazione della Mennoia! Il “Cià” infatti è il modo di salutare di Raffaella, dunque facendo due più due Teresa ha voluto dire che Simone Di Matteo ha parlato per conto della Mennoia. Non ha fatto il suo nome, forse per via della diffida, ma ce n’era forse bisogno?