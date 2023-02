Terminate le Blind Audition a The Voice Senior 2023. Le squadre sono state completate dai coach. Peccato che i giudici manco hanno avuto il tempo di mettere a punto il proprio team che subito hanno dovuto dimezzarlo. Motivo? Secondo il meccanismo del programma, da 12 membri, in vista della semifinale, bisogna passare a 6 cantanti. Insomma, in un amen Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e i Poveri si sono visti costretti a dimezzare le proprie scelte. Una regola che ha innescato parecchie proteste da parte dei telespettatori che si sono riversati sui social per chiedere che per la prossima edizione si possa rivedere il regolamento. In effetti vedere tagliati fuori di botto metà dei concorrenti non è il massimo, come si suol dire.

The Voice Senior: i semifinalisti e i favoriti

Team Gigi D’Alessio, queste le scelte definitive del musicista campano:

Giuseppe Izzillo (in semifinale)

Marco Rancati (in semifinale)

Gianni Conte (in semifinale)

Claudio Morosi (in semifinale)

Annalisa Beretta (in semifinale)

Lisa Maggio (in semifinale)

Franco Rangone (eliminato)

Anna Sannino (eliminata)

Tatiana Paggini (eliminata)

Carmelo Castobello (eliminato)

Giuseppe Izzillo (eliminato)

Monia Cinquegrana (eliminata)

Dario Gay (eliminato)

Fuori Dario Gay, nome di peso con due ben Sanremo alle spalle. Gigi D’Alessio gli ha preferito altri. Per la vittoria finale Claudio Morosi ha tutte le carte in regola per raggiungere il gradino più alto del podio.

Team Ricchi e Poveri, queste le scelte definitive della band:

Fabrizio Rico (in semifinale)

Emilio Paolo Piluso (in semifinale)

Sergio Borgia (in semifinale)

Augusta Procesi (in semifinale)

Mario Aiudi (in semifinale)

Sergio Moltoni (in semifinale)

Amelia Milella (eliminata)

Morena Rosini (eliminata)

Laura Triesto (eliminata)

Mary Carmen Scerry (eliminata)

Luciano Capurro (eliminato)

Giulia Crocini (eliminata)

Attenzione ad Emilio Paolo Piluso, voce molto particolare e talento cristallino nonché serio candidato per il trionfo.

Team Loredana Bertè, queste le scelte definitive della rocker:

Lisa Manosperti (in semifinale)

Aida Cooper (in semifinale)

Rossella Coci (in semifinale)

Rosa Alba Pizzo (in semifinale)

Ronnie Jones (in semifinale)

Diego Vilardo (in semifinale)

Ninni Lo Casto (eliminato)

Stefano Peli (eliminato)

Rosalba Musolino (eliminata)

Stefania Belli (eliminato)

Roberto Coen (eliminato)

Patrizia Zanetti (eliminata)

Loredana porta con sé la sua corista Aida Cooper e la star Ronnie Jones. Senza dubbio talenti immensi e favoriti per la finale, ma forse si poteva dare spazio a chi le luci della ribalta non le ha mai viste.

Team Clementino, queste le scelte definitive del rapper:

Sebastiano Procida (in semifinale)

Beppe Quintale (in semifinale)

Minnie Minoprio (in semifinale)

Luigi Raguseo (in semifinale)

Maria Teresa Reale (in semifinale)

Alex Sure (in semifinale)

Parecchie perplessità sulla scelta di Beppe Quintale che non è stato particolarmente brillante nella performance. Anche sui social in molti hanno espresso dubbi, per usare un eufemismo, circa la decisione di tenere in gioco il conduttore televisivo. Tra i favoritissimi per la vittoria finale, invece, spicca Alex Sure, voce particolare e originale.